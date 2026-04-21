„Доаѓа и ни го собира бакшижот“ – Се огласи поранешниот соработник на Зорица Марковиќ

Музичарот Никола Костиќ, попознат на јавноста под псевдонимот Ли Мен, се потсети на периодот кога соработувал со пејачката Зорица Марковиќ и неговиот бенд „Џек Дениелс“. Својата музичка кариера ја започнал во Гитаријада, а домашната публика најдобро го памети по хитот „Земљотрес, урнебес“ од 1995 година. Сепак, помалку е познато дека во текот на неговата кариера бил и дел од придружен бенд на Зорица Марковиќ.

– Ние бевме нејзин придружен бенд. Таа нè покани и така започна соработката – почнува Ли Ман, потсетувајќи се на ситуации што ги памети и денес.

Една необична сцена особено му останала врежана во сеќавање:

– Го гледам тој покоен флејтист Боки Милошевиќ, и тој краде бакшиш. Ѝ велам на Зорица: „Овој тип украде 100 марки.“ Таа вели: „Пушти го…“ Во смисла – сите знаеме. Боки, еј, легенда. Сè сум видел. Тоа е сцена што се случи пред моите очи. Тој е легенда, сигурно.

Зборувајќи за почетокот на соработката, Ли Ман го истакнува контрастот помеѓу музичкиот правец на бендот и настапите што ги имаа во тоа време:

– Ние бевме хеви метал и знаевме како да свириме двојка. Па, во Рума, кога бевме таму, доаѓаше саксофонист, го отвораше куферот и ги земаше нашите бакшиши. Велат дека тоа е обичај. Да, реков: „Тоа е одличен обичај.“

Тој додава дека настапите честопати биле исцрпувачки.

– Во Свилајнац, додека Зорица ги брои парите, јас свирам нон-стоп. Јас сум басистот и немаше никој да ме замени, додека другите се менуваа. Тапанарот свири, другите прават пауза, а јас не застанувам четири часа. Потоа се вративме во Нови Сад и бендот се распадна – рече Ли Ман во подкастот „Boost the Bass“.

Foto: Pojačaj bas podkast/Youtube printscreen/zoricamarkovic_official