Дневен хороскоп за четврток, 28-ми август 2025

ОВЕН

Денот е особено погоден за анализа и самопреиспитување. Затоа не е ни чудо што ќе се чувствувате добро ако добиете можност да бидете сами некое време – ќе размислите за некои работи или едноставно ќе можете да ја вратите силата.

БИК

Денеска ќе имате тенденција премногу да се грижите и да ја преувеличувате сериозноста на проблемите. Иако сигурно нема да ви биде лесно, обидете се да не се предавате на нејасни претчувства и неосновани сомнежи, бидејќи тие можат да ве турнат во погрешна насока.

БЛИЗНАЦИ

Денеска превисоките очекувања можат да доведат до разочарување, затоа не се надевајте и видете што ви носи животот. Веројатно нема да чувствувате голема желба за состаноци и забава, па ќе можете да се погрижите за работи за кои обично немате време.

РАК

Денеска постои можност она што го посакувате да не се оствари. Иако се чувствувате разочарани, не инсистирајте и не вршете никаков притисок врз другите – сега е време да погледнете во себеси, да откриете од каде доаѓа проблемот и да размислите како да дејствувате во иднина.

ЛАВ

Денеска и настаните и вашите реакции кон другите ќе бидат многу непредвидливи. Затоа е подобро да набљудувате повнимателно и да не реагирате веднаш. Не правете ништо под влијание на силни емоции, бидејќи подоцна може да се покаете.

ДЕВИЦА

Денеска вашите внатрешни превирања ќе претежнуваат над она што се случува во надворешниот свет – вашите чувства и искуства ќе ви покажат дали сте на вистинскиот пат, без оглед на вашите достигнувања. Верувајте им на вашите чувства, наместо премногу да се задлабочувате во размислување.

ВАГА

Денешниот би можел да биде одличен ден за оние од ас чии идни планови вклучуваат грижа за другите. Меѓутоа, ако сте премногу опседнати со вашите лични аспирации, сега ќе мора да прифатите дека светот не се врти околу вас. На работното место покажете поголема трудољубивост – ако треба да направите само едно нешто, правете го добро.

ШКОРПИЈА

Денеска ќе биде поволен ден за вас, сè додека повеќе верувате во вашата интуиција, останете доследни на себеси и не правите премногу компромиси само за да изгледате добро во очите на другите.

СТРЕЛЕЦ

Денеска нема да бидете многу стабилни емоционално – може да ве совладаат силни чувства или стравови. Обидете се да живеете во реалноста и да не се грижите за иднината – дури и ако мислите дека ќе се случи нешто негативно, не е сигурно дека вашите стравови ќе бидат оправдани.

ЈАРЕЦ

Денеска може да добиете неочекувани информации или поддршка – од близок или од некој друг кој ви мисли добро. Грижете се повеќе за себеси, бидејќи нема да имате многу енергија, а постои ризик некој да ја злоупотреби вашата љубезност.

ВОДОЛИЈА

Денешниот ден е погоден за релаксирање и осаменост, а не за активности и работа, затоа доколку е можно, опуштете се. Ако сте правеле компромиси со некого, сега не е ни чудо што чувствувате дека ви е доста и отворено кажувате што мислите и чувствувате.

РИБИ

Денеска може да станете жртва на заблуди во љубовта. Ако сè ви изгледа совршено, веројатно сте ставиле розови очила – имајте на ум дека можеби грешите. Пред да направите нешто, размислете, бидејќи постои ризик да направите нешто под влијание на моментално помрачување на умот