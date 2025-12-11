Дневен хороскоп за четврток, 11-ти декември 2025-та година

ОВЕН

Добро би било денеска да не се преоптоварувате со работа, туку да претпочитате да го поминете денот спроведувајќи релаксирачки активности. Ви треба разновидност, затоа искористете ја секоја соодветна можност. Роднините ќе се обидат да ве преокупираат со нивните лични работи, но тешко дека ќе успеат. Некои од вас имаат многу романтично искуство пред себе.

БИК

Кариерата и домашните проблеми ќе бидат меѓу главните што ќе ве загрижуваат денеска. Ќе се соочите со уште еден предизвик поврзан со вашето професионално вработување или со вашите лични работи, верувајќи помалку во другите и следејќи ги сопствените мисли. Не дозволувајте депресијата да ве совлада.

БЛИЗНАЦИ

Вашите итни обврски ќе ги минимизираат другите задачи и, земајќи го предвид времето, ќе работите на нивно спроведување. Не оставајте погрешен впечаток демонстрирајќи ја вашата независност на сметка на некој друг. Поштедете ги нивните чувства и почитувајте го нивното достоинство ако сакате и вие да бидете почитувани.

РАК

Денеска дејствувате премногу импулсивно, но сепак успевате да ги постигнете повеќето од вашите цели. Сепак, во одреден момент ќе мора да го промените начинот на кој работите ако сакате да напредувате. Блиска личност ќе ве поддржи во нешто што долго време сте планирале да го направите. Ова ви дава неверојатен поттик, а резултатите се импресивни.

ЛАВ

Ќе им дадете приоритет на за вас важните задачи, сè друго може да почека. Но, ќе стоите меѓу донесувачите на одлуки со авторитет и нема да го губите времето во празни муабети. Со вашите претприемнички постапки на работа, ќе станете претенденти за позицијата што ја сакате.

ДЕВИЦА

Не ги коментирајете изјавите коишто ве повредуваат и не барајте одмазда. На овој начин ќе си заштедите последователни горчливи моменти, но најважно од сè, ќе се издигнете духовно. Денот е погоден за осаменост и молитви. Обраќајте се со љубезни зборови до сите со кои животот ве среќава денеска и ќе ви биде полесно да се спротивставите на искушенијата.

ВАГА

За некои претставници на знакот денот носи изненадувања. Бидете внимателни кога ракувате со пари. Вашиот партнер може да ве направи нервозни, но ако го пронајдете вистинскиот тон, ќе гледате заедно во иста насока. Се соочувате со важен избор и крај вас ви е потребна личност која има исти размислувања. Почесто ќе се враќате на места што ви носат релаксација.

ШКОРПИЈА

Интересот што би сакале да го разбудите кај некого ќе се оствари. Бидете природни и не преземајте ризични потези. Родителот или друга блиска личност очекува поголема грижа од вас, последното нешто што би го посакале е тој да остане без нив. На другите ќе им се дадат можности поврзани со нивните професионални занимања.

СТРЕЛЕЦ

Обратете внимание на помалку важните прашања со кои другите се обидуваат да ве занимаваат. Ќе треба да се фокусирате на нешто што може да ви помогне многу полесно да завршите важна обврска. Вашите контакти ќе бидат полезни. Постепено ќе ја стекнете потребната самодоверба и самопочит.

ЈАРЕЦ

Ќе се појават проблеми што не сте ги планирале. Сфатете ги сериозно, особено ако се работи за лични односи. Не брзајте со одлуки во врска со вашиот личен живот. Ризикувате да реагирате брзоплето, времето сè уште не е дојдено. Вашата улога како миротворец бара поголема посветеност.

ВОДОЛИЈА

Точно ќе го предвидите развојот на настаните и тоа ќе ви помогне добро да се подготвите за нив. Вашите разумни постапки ќе ве стават во поволна ситуација и во можност да изберете. Вашите желби ќе се остварат и наскоро ќе имате причини за славење. На вашата физичка форма ѝ е потребна грижа.

РИБИ

Ќе бидете посветени на многу задачи одеднаш, имајќи вера и убеденост во вашите способности. Точно така, но не претерувајте, сè има граници. Некој ќе го изрази својот интимен став кон вас и тоа нема да ве иритира. Напротив. Ќе се прашате каде сте биле досега. Верувајте ѝ на вашата интуиција.

