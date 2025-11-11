Дневен хороскоп: Вторник 11. Ноември 2025 година

Овен

Овој вторник, чувствувате потреба да ги преиспитате вашите професионални цели. Планетарните влијанија на вториот ден од неделата ве тераат да се запрашате дали вашата моментална позиција ги одразува вашите внатрешни амбиции. Вашата интуиција е исклучително силна, особено во деловните односи. Обрнете внимание на ненадејните увиди – тие се вашиот компас кон успехот денес.

Бик

Вториот ден од неделата отвора нови хоризонти за учење. Материјалните работи отстапуваат место на духовните стремежи. Денес е идеално време да ги разгледате вашите планови за иднината и да ги направите потребните прилагодувања. Спокојството што го носи вторникот ви помага да донесувате мудри одлуки врз основа на длабоко разбирање.

Близнаци

Вторник ви носи финансиски прашања што бараат внимателно разгледување. Ретроградниот Меркур може да донесе конфузија во комуникацијата, затоа бидете внимателни со важните разговори. Искористете го овој ден од работната недела за да ги преиспитате споделените ресурси. Гледањето навнатре ќе ви донесе вредни сознанија за идните финансиски потези.

Рак

Вашите врски се во фокусот овој вторник. Вториот дел од неделниот циклус ви дава можност да ги погледнете вашите партнерства на нов начин. Емоционалната интелигенција ви помага да ги решите старите конфликти и да изградите поцврста основа за иднината. Денес е поволно време за обновување на изгубените врски.

Лав

Вториот работен ден од неделата, важно е да обрнете внимание на вашето здравје. Енергијата на денот ве охрабрува да ја преиспитате вашата рутина. Ретроградниот Меркур ви дава можност да се вратите на напуштените здрави практики. Вторник е идеално време да започнете со воведување мали промени во начинот на кој го организирате вашиот секојдневен живот.

Девица

Вашата креативност се буди овој вторник. Вториот ден од неделата ви нуди единствена можност да ги преиспитате вашите лични проекти. Ретроградниот Меркур може да ве врати на креативните занимања што сте ги запоставиле. Обрнете внимание на децата околу вас – тие можат да ве инспирираат со нивниот неконвенционален поглед на светот.

Вага

Домот и семејството бараат ваше внимание овој вторник. Работната недела е во полн ек, но денес ве потсетува на важноста на емоционалната безбедност. Ретроградниот Меркур ве принудува да размислувате за минатото за да ја разберете сегашноста. Искористете го вториот ден за да ги зајакнете вашите врски со најблиските.

Скорпија

Комуникацијата е клучна за вас овој вторник. Вториот ден од неделата носи зголемена желба за размена на идеи. Ретроградниот Меркур може да донесе недоразбирања, затоа изразете се јасно. Денес е поволен ден да го преиспитате начинот на кој комуницирате со вашиот близок круг – малите промени можат да доведат до значително подобрување.

Стрелец

Финансиските прашања бараат ваше внимание овој вторник. Вториот ден од неделата е идеален за преглед на вашиот буџет. Ретроградниот Меркур во вашиот личен знак ве тера да ги преиспитате вашите вредности. Бидете внимателни со трошењето денес и воздржете се од импулсивни купувања. Фокусирајте се на создавање долгорочна финансиска стабилност.

Јарец

Вторник ви дава можност за длабоко самооткривање. Втората половина од работната недела е идеална за преглед на личните цели. Ретроградниот Меркур ве принудува да ги разгледате вашите потсвесни мотиви. Денешниот ден е поволен за да обрнете внимание на вашата интуиција – таа може да открие важни аспекти на вашата личност.

Водолија

Овој вторник, важно е да одвоите време за опуштање. Вториот ден од неделата ве поканува подлабоко да се поврзете со вашата духовност. Ретроградниот Меркур го активира вашиот потсвесен и сонувачки сектор, носејќи симболични пораки. Искористете ја енергијата на денот за да ги ослободите старите обрасци на размислување и да создадете простор за нови инспирации.

Риби

Вашиот општествен живот добива поттик овој вторник. Вториот работен ден е совршен за преиспитување на групните активности. Ретроградниот Меркур би можел да ве врати во контакт со старите пријатели или да ве натера да ги преиспитате вашите долгорочни цели. Денес е добро време да се придружите на групи кои ги делат вашите идеали и визија за иднината.

извор:курир.мк

фото:Freepik