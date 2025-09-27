Дневен хороскоп: Сабота 27. Септември 2025 година

ОВЕН

Непријатните вести од финансиска природа може да ви го засенат доброто расположение, но брзо ќе најдете начин да го решите проблемот. Не позајмувајте на вашите роднини, дури и ако сакате да одржувате добри односи со нив. Проценете дали имате доволно средства за безболно да се вклучите во нови проекти.

БИК

Треба да ги завршите вашите заостанати задачи. Активноста на работното место ви помага да ги завршите навреме. Блокирајте ги обидите да ви го одвлечат вниманието и да ве одвлечат од вашите директни активности. Вашите блиски сакаат да им дадете на заем. Не го правете тоа ако не сте сигурни во нивната чесност или ако не сте финансиски стабилни.

БЛИЗНАЦИ

Стабилизирајте ја вашата позиција, и покрај тешкотиите. Справете се со сите задолженија, за да ги импресионирате колегите. Не го уништувајте вашиот однос со менаџментот со саркастични забелешки. Ризикувате да ја спречите нивната намера да ве унапредат и да ве натоварат со повеќе одговорности.

РАК

Не ви советуваме да патувате, дури и ако не сте на вашето работно место. Подобро е да почнете да барате нови можности за дополнителна работа. Погледнете ги огласите за изнајмување канцеларии. Денеска можете да ги најдете просториите што ги барате по одлична цена, но можете да потпишете и договор на почетокот од следната година.

ЛАВ

Склони сте да ги пуштате луѓето во вашиот живот кои не го заслужуваат тоа. Вашата тврдоглавост и желба да докажете дека сте во право во вашата проценка ќе ве спречат да ги препознаете. За жал, многу брзо ќе бидете разочарани. Спорот со вашите колеги и деловни партнери околу парите може да доведе до ваши лични загуби. Неподготвеноста да ги земете предвид мислењата на вашите најблиски, исто така, ви штети.

ДЕВИЦА

Доколку патувате, и особено ако сте зад воланот, бидете внимателни. Стабилизирајте ги вашите позиции на работното место, дури и ако ви изгледа тешко. Не спротивставувајте се никому. Кога водите деловни разговори што не би можеле да ги одложите, разбудете го интересот на соговорникот со вашата искреност.

ВАГА

Не брзајте да се скриете со работните обврски, бегајќи од семејните проблеми што не можат да се игнорираат. Застанете спроти проблемот и решете го. Склони сте да запаѓате во депресија, од која ќе ви биде тешко да излезете. Најдобриот лек е активно ангажирање во вашите работни задачи.

ШКОРПИЈА

Денеска потребна е претпазливост и смиреност во комуникацијата со вашите деловни партнери, од кои зависи вашиот бизнис. Ќе си создадете проблеми со роднини кои бараат заем. Доколку сте на работа, бидете активни и не мрморете ако ви бидат дадени нови задачи. Не дозволувајте да ве надвладеат чувствата.

СТРЕЛЕЦ

Не се согласувајте да ги преземете одговорностите на вашите колеги ако тие одбијат да бидат коректни. Не сте обврзани кон нив и не треба да бидете наивни. Причината за тешкотиите што можете да ги избегнете со добра волја од ваша страна е вкоренета во вашата желба да преземате брзи, непромислени потфати.

ЈАРЕЦ

Неопходна ви е осаменост за да го насочите целото внимание кон решавање на проблемите. Бидете внимателни ако сте зад воланот, бидејќи сте зафатени со мисли за неочекувани тешкотии што се појавиле. Немојте да мислите дека ако се препуштите во рацете на судбината, ќе можете да се справите без напор и активна работа до пладнето.

ВОДОЛИЈА

Не одбивајте да размислувате за деловните предлози што ви се дадени. Не давајте избрзан одговор, под влијание на емоциите и советите од вашите колеги. Не патувајте! Не сте доволно проактивни и не ги остварувате вашите цели онака како што тие очекуваат од вас. Недоволната трпеливост ве спречува да ги стабилизирате вашите позиции.

РИБИ

Можеби ќе треба да одите на важна деловна вечера. Внимавајте да не се изложите со навредлива квалификација што би можела да го поткопа вашиот авторитет. Не потпирајте се на среќата, која нема да ви помогне да се ослободите од грижите. Иницијативите се непожелни, особено ако се резултат на вашите ненадејни идеи.

извор:нетпрес

фото:Freepik