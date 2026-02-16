Дневен хороскоп: Понеделник 16. Февруари 2026 година

ОВЕН

Учествувајте во она што се случува околу вас, во спротивно ќе бидете изоставени кога станува збор за донесување одлуки што можат да влијаат на вашата финансиска иднина. Немојте да се приближувате премногу до личноста со која работите, особено ако е зафатена со убов. Чувајте ги вашите тајни за себе и во исто време бидете тимски играч кој е подготвен да ја каже вистината.

БИК

Врската со саканата личност лесно ќе се претвори во нешто посебно ако се обидете малку повеќе и бидете романтични. Не дозволувајте себична личност да ве оптеретува со нешто што не е ваша одговорност. Сегашната финансиска состојба најверојатно ќе се промени. Колку и да сте изненадени, не го покажувајте тоа или не дозволувајте да ве нервира.

БЛИЗНАЦИ

Тие би можеле да започнат непланирано патување наутро. Големи се шансите да се соочите со низа препреки, но многу добро ќе управувате. Вашата емотивна врска може да се влоши малку, особено ако не сте ја зборувале вистината во последно време. Разговарајте смирено со вашиот партнер и обидете се да ги исправите грешките.

РАК

Оние кои се подготвуваат за патување, денес ќе бидат во интензивни подготовки. Може да ве вознемири една постара личност, можеби член на семејство, која се меша во вашите планови. Некои совети можеби се сепак корисни, затоа слушајте ги смирено. Вечерта, кога работите ќе забават, треба да ги посетите пријателите.

ЛАВ

Сериозен поглед на тоа што работите во моментов и како заработувате, треба да ве охрабри да се стремите кон поголем предизвик. Размислете внимателно за минатите достигнувања и сè што сте граделе досега. Слободно направете го првиот чекор, особено ако планирате да ја промените животната средина. Дома, заземете дипломатски став и слушајте што другите ќе кажат.

ДЕВИЦА

Ќе ве збунат сигналите што ќе ги добиете од вашиот партнер или луѓе со кои се занимавате денес. Бидете внимателни да не паднете во нечија стапица и да имате некој да ве натера да направите повеќе отколку што треба. Не влегувајте во дискусии затоа што можеби ќе сфатите дека не сте извадиле ништо од тоа. Покрај тоа, тие може ненамерно да прифатат нешто лошо.

ВАГА

Ќе се чувствувате одлично и ова расположение ќе ве одржува цел ден и ќе ви помогне успешно да се соочите со предизвиците што нема да ги пропуштите. Situationубовната ситуација е многу интересна. Ако го препознаете вистинскиот момент, ве чекаат возбудливи вечерни часови што ќе ви ја дадат поддршката што ја посакувате, како и вистината што ја баравте.

ШКОРПИЈА

Размислете што ве прави среќни и потрудете се да се прилагодите на оние ситуации во кои моментално се чувствувате непријатно. Истражете нови можности за заработка или променете нешто во вашиот социјален или приватен живот. Опкружете се со работи и луѓе што ви одговараат затоа што лесно ќе ја апсорбирате негативната енергија.

СТРЕЛЕЦ

Денес, некој, надвор од вашиот познат круг на луѓе, ќе ви покаже како да победите или да преговарате. Научете во движење и слободно поставувајте прашања што ќе ви прилегаат. Некој близок до вас ќе се обиде да ве заштити од сè затоа што ве сака и се плаши за вас. Сепак, имајте на ум дека во моментов ви треба најмногу искуство и земете сè што ќе ви понуди животот.

ЈАРЕЦ

Држете се до блиските пријатели и луѓето на кои можете да им верувате. Не попуштајте во емотивната уцена и држете се подалеку од оние луѓе кои инаку постојано се жалат или никогаш не се задоволни. Вашата деловна иницијатива нема да биде прифатена денес, затоа подобро да се пензионирате. Не ги туркајте своите. Посветете повеќе внимание на вашата потреба за одмор.

ВОДОЛИЈА

Слободно одете на патување или патување за забава, но пред тоа, погрижете се за работата или финансиската состојба. Конфузијата и несигурноста се очигледни на работа, затоа не брзајте. Слободно променете ја животната средина бидејќи ова ќе ви даде многу време да размислите. Романтично бегство од реалноста сигурно ќе ги поправи и најнапнатите љубовни врски.

РИБИ

Исчистете го умот и фокусирајте се на она што е најдобро за вас. Кога станува збор за приватниот живот, она што досега беше мистериозно ќе се открие, но ќе испадне дека е помалку од очекуваното. Бидете смирени и не дозволувајте вашите емоции да ве управуваат. Држете се подалеку од оние кои ве потценуваат. Постара личност ќе ви помогне да го решите проблемот.

извор:порта

фото:Freepik