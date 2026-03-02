Дневен хороскоп: Понеделник 02. Март 2026 година

ОВЕН

Не го занемарувајте вашето здравје денеска. И вашето тело и вашите емоции бараат посебно внимание. Доколку не сте во добра форма или се чувствувате лошо, ова најверојатно е сигнал да забавите. Смирете се и дозволете она што е надвор од ваша контрола да се развива по природен пат.

БИК

Денот е многу погоден за активности што ви носат радост. Одвојте време за она што го сакате – ќе излезете од рутината и вашето расположение ќе се подобри. Доколку размислувате за поголема нарачка, ова е добро време да ја направите.

БЛИЗНАЦИ

Денеска постои можност да бидете разочарани од одредена личност. Сепак, ова ќе се случи само доколку сте имале премногу идеализирани очекувања и не сте ја сфаќале таква каква што навистина е. Вашите планови може нагло да се променат, но промената веројатно ќе се покаже во ваша полза.

РАК

Без разлика што ќе се случи денеска, можете да сметате на поддршката од најблиските – добри пријатели или вашиот партнер. За некои од вас конечно ќе се отвори можност искрено да кажат што мислат за одредено прашање. Бидете искрени, но и тактични – на овој начин ќе го изразите својот став без непотребен ризик да повредите некого.

ЛАВ

Ќе се чувствувате подобро доколку направите нешто посебно за себе. Не чекајте светот да ве „награди“ со признание и љубов – кога вие си го давате тоа себеси, тоа е највредно. За денеска најсоодветни се поактивните занимања, бидејќи неактивноста и стагнацијата лесно можат да ве турнат во депресија или да ве изнервираат.

ДЕВИЦА

Денека минатото може да фрли сенка и да ги изнесе старите, нерешени проблеми. Можно е да се сретнете со некој со кого некогаш сте биле блиски. Доколку сè уште негувате надежи за заедничка иднина, она што се случува може да ве поттикне да ја погледнете врската од далечина на времето и да извлечете свои заклучоци. Сепак, потоа продолжете напред.

ВАГА

Вашите искуства денеска ќе зависат најмногу од вашите рутински обврски. Не обрнувајте премногу внимание на тоа кој што прави и не подлегнувајте на манипулации од луѓе кои бараат ваша помош – вршете со го сопствените работи. Доколку сте уморни или имате здравствени проблеми, време е да размислите какви промени да направите во вашата исхрана и режим.

ШКОРПИЈА

Времето што ќе го поминете со вашите најблиски ќе ве исполни со позитивни емоции. Не двоумете се да побарате помош или поддршка доколку ви е потребна. Ако се затворите во себеси и дејствувате непоколебливо, луѓето што ве сакаат нема да имаат начин да разберат низ што минувате и што ви треба.

СТРЕЛЕЦ

Денеска вашиот оптимизам и верба во иднината ќе бидат силни. Ова ќе ви помогне полесно да ги надминете пречките и да не се фокусирате на проблемите. Што и да се случи, кажете си дека сè ќе биде во ред. Доколку имате нешто поважно да направите, испланирајте го за попладнето.

ЈАРЕЦ

Нема смисла да правите премногу конкретни планови – веројатно е дека ќе има промена или че се појавни нешто итно што ќе се покаже поважно од вашите обврски. Ќе се поштедите од напнатост доколку го прифатите она што се случува како неизбежно, наместо да се борите против него. Времето за вежбање може да биде пријатно и ослободувачко искуство.

ВОДОЛИЈА

Постои голема веројатност дека денеска ќе добиете поддршка од близок човек – морална или финансиска. Доколку имате тешкотии, сега е време да побарате помош – не мора сами да се справувате. Од друга страна, некои од вас може да одлучат да ѝ подадат рака на блиска личност која е во тешка ситуација.

РИБИ

Денеска многумина од вас ќе бидат на романтичен бран, но обидете се да не го изгубите контактот со реалноста. Доколку не ја познавате добро личноста што ве привлекува или не сте сигурни дека се заеднички, не правете бескорисни планови. Побарајте ја перспективата на пријател – нивниот совет може да ви биде корисен.

извор:netpres

фото:freepik