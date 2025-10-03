Дневен хороскоп: Петок, 3-ти октомври 2025-та година

ОВЕН

Денеска нема да ви се сака да стоите во едно место, ќе барате можности да научите нови работи, да запознаете луѓе и да се збогатите – финансиски, интелектуално или духовно. Проектите што ќе ги започнете денеска ќе се развиваат брзо и без напор, затоа не одложувајте да започнете нешто ново.

БИК

Денеска вашите напори за физичко или емоционално закрепнување ќе бидат особено ефикасни. Затоа, ако треба да се запишете на јога, да посетите хомеопат или психотерапевт, сега е време да се осмелите и да го побарате вашиот исцелител. Бидете внимателни со консумирањето алкохол за да не се доведете во неволја.

БЛИЗНАЦИ

Денеска ќе имате многу енергија, а ако ве завладее ентузијазам да направите нешто, сè друго ќе се стави во втор план. Смиреноста и монотонијата ќе ви здодеат, па затоа е подобро да бегате од нив. Одличен ден за нови потфати, особено во областа на бизнисот и финансиите.

РАК

Препораката за вас за денеска е да не се обидувате да ги спречите промените што веќе созреале. Настаните ќе ви кажат како да дејствувате ако во вашиот живот дошло време за разделба или ако станало императив да направите некаков вид реформа – најверојатно, обидите за отпор ќе бидат осудени на неуспех.

ЛАВ

Денеска е подобро да не се форсирате и повеќе да се одморате, но ако ќе правите нешто важно, направете го тоа што е можно порано во текот на денот – попладне веројатно ќе наидете на пречки или едноставно ќе ви недостига енергија. Не дозволувајте стравовите да ве саботираат во правењето на нешто што го сакате.

ДЕВИЦА

Во споредба со изминатите неколку дена, денеска ќе бидете посвесни за себеси. Барајте го позитивното дури и во непријатните настани на прв поглед – на овој начин ќе имате шанса да научите нешто за себе. Ако сте во врска, можеби ќе сакате да разговарате за нешто важно со личноста до вас.

ВАГА

Денеска ќе почувствувате силна желба да им помогнете на другите. Ова е одлично, но ако давате со очекување да добиете нешто за возврат, може да бидете разочарани. Не правете работи што не сте ги барале, за да не станете досадни.

ШКОРПИЈА

Денеска ќе реагирате остро кон секој што не се согласува со вас или не ви го посветува вниманието што мислите дека го заслужувате. Обидете се да ги контролирате вашите огнени страсти и да не ги истурате врз другите.

СТРЕЛЕЦ

Денеска ќе имате повеќе енергија за работа отколку вчера, но за жал може да се соочите со проблеми во односите – лични или професионални. Вашата искреност можеби нема да им се допадне на другите, бидејќи ќе слушнат работи што нема да им бидат пријатни.

ЈАРЕЦ

Денот е многу добар за нови потфати поврзани со финансиите и бизнисот, особено ако тие вклучуваат креативност или грижа за благосостојбата на повеќе луѓе. Ако сте уметник или сте создале производ, можете да очекувате финансиски добивки.

ВОДОЛИЈА

Денеска веројатно ќе одите во крајности – за добро или за лошо. Ако сте тажни, ќе мислите дека не може да биде полошо; меѓутоа, ако сте на крилјата на среќата, ќе мислите дека сте непобедливи. И во двата случаи, ќе претерувате и не е изненадувачки што настаните ќе ве отрезнат.

РИБИ

Денеска ќе бидете подложни на промени во расположението и не е изненадувачки што ќе ве совлада необјаснива тага. Споделете што ве мачи во разговор со пријател или друга блиска личност – ова може да ви помогне да се справите.

Извор: Netpres

Foto: FreePik