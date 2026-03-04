Дневен хороскоп: Петок 13. Март 2026 година

ОВЕН

Денеска ќе ви биде тешко да ги контролирате емоциите, но сепак нема да ви биде во полза доколку слепо сте водени од нив. Најдете начин да се смирите без да се истурате врз другите – на пример, преку спорт, некоја пријатна активност или преку разговор со близок пријател. Можно е да излезе на виделина нерешен проблем од минатото.

БИК

Денеска држете се подалеку од доминантни луѓе кои по секоја цена сакаат да го добијат она што го посакуваат – можно е да мора да се справите со такви луѓе. Можно е дури и некој близок до вас да се обиде да ве натера да направите нешто што не сакате – не дозволувајте.

БЛИЗНАЦИ

Денеска ќе реагирате доста остро доколку некој пројави неправда кон вас или се обиде да ве оптовари со премногу задачи. Не се исклучени конфликти со претпоставените. Молчењето тешко дека е најдобра опција на долг рок, но денеска не е особено добро време за разјаснување на ситуацијата. Некои од вас може да добијат понуда за работа.

РАК

Денеска ќе ви биде тешко да комуницирате со другите, затоа немојте да се изненадите доколку не ве разбираат или ги сфаќаат вашите зборови на погрешен начин. Подобро е да ги одложите важните состаноци и разговори за друг ден и да се посветите на задачи што можете сами да ги направите. Сепак, денот ќе биде одличен за луѓето од уметноста, како и за оние кои се занимаваат со јога и духовни практики.

ЛАВ

Денеска страстите на некои од вас ќе бидат многу силни – кога сакате нешто, го посакувате во еден миг. За жал, постои голема веројатност вашите желби да не се остварат, особено доколку вклучена друга личност. За да се поштедите од проблеми, подобро е да го стивнете ентузијазмот и да дозволите настаните да се развиваат по својот природен тек.

ДЕВИЦА

Денеска ќе ви биде доста тешко да воспоставите ред и ќе имате чувство дека работите излегуваат од контрола. Колку повисоки се барањата што си ги поставувате, толку понапнати ќе се чувствувате. Затоа е подобро малку да се опуштите и да заборавите на строгите планови.

ВАГА

Денеска поддршката од сакана личност може да ви помогне да разјасните некоја ситуација, дури и да ве мотивира да покажете поголема храброст. Можете да очекувате позитивен развој на настаните во семејните прашања, вклучувајќи ги и правните и финансиските проблеми.

ШКОРПИЈА

Денеска ќе ви биде тешко да ги контролирате вашите чувства – страстите ќе бидат силни, а вашите реакции – дури и премногу бурни. Сепак, на работа, денот може да биде доста успешен за вас – можно е да откриете некоја нова можност или да воспоставите корисен нов контакт.

СТРЕЛЕЦ

Денеска ќе барате забава и авантури, но можно е да се впуштите во нив само за да избегате од некои семејни или љубовни проблеми. Не е лошо да бидете расплинати во повеќе насоки, но не очекувајте дека сè ќе помине само одсебе – порано или подоцна ќе мора да откриете што ве мачи. Во однос на работата, денот ќе биде успешен.

ЈАРЕЦ

Денеска без разлика колку се стремите кон ред и дисциплина, веројатно ќе наидете на ѕид. Обидете се да ги прифатите луѓето околу вас какви што се, дури и ако не го разбирате нивното однесување – на овој начин има поголеми шанси вашите односи да не страдаат од промена на расположението – вашето или на другата личност.

ВОДОЛИЈА

Денеска можеби ќе бидете повеќе расеани и ќе ви биде тешко да се фокусирате на било што. Сепак, бидете внимателни, бидејќи постои ризик вашата расеаност да ве чини скапо – на пример, може да пропуштите нешто важно или да бидете измамени во продавницата.

РИБИ

Денеска ќе бидете почувствителни и поранливи, затоа избегнувајте да се среќавате со агресивни и негативни луѓе. Доколку некој сака да ве натовари со својата работа или да ви каже што да правите, кажете „не“ и поставете граници. Ако барате нова љубов, излегувајте и флертувајте повеќе.

