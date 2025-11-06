Дневен хороскоп: Четврток 06. Ноември 2025 година

ОВЕН

Самоуверени сте на работното место. Горите од желба на сите да им ги докажете своите способности. Пазете се од понуди за губитни инвестиции. Одлично се справувате со вашите задачи. Не се лутете ако зависите од вашите колеги или подредени и тие го одложуваат својот дел од вашите заеднички должности. Бидете трпеливи.

БИК

Не потпирајте се на вашата среќа. Со вашите способности, сте во можност да постигнете многу. Бидете трпеливи и успехот нема да изостане. Очекувајте вести за материјални добивки до крајот на денот. Новите понуди за професионална реализација не треба да ве замајуваат, бидејќи може да бидат лажни и наместо приходи и ново ниво, може да претрпите загуби.

БЛИЗНАЦИ

Справете се со најважните задачи. Одржете ги одложените деловни состаноци и разговори. Навечер, дајте си одмор и не правете ништо. Постепено вратете ги односите со вашите деловни партнери. Дали ќе ги зачувате овие односи зависи од вашата добра волја и вашата способност да ги сфатите вашите грешки.

РАК

Покажете за што сте способни на работното место. Не ги споделувајте вашите нови идеи и планови, бидејќи вашите непријатели можат да ве претркаат. Денот е добар за дискутирање на договори и зделки, но не ви дозволува да го ставите вашиот потпис на конечните договори, иако вашите партнери особено инсистираат.

ЛАВ

Добро е да се потпрете на себеси. Застанете зад вашите принципи. Успехот ќе ве следи доколку не сте нетрпеливи и не избрзувате. Подгответе се за нови задачи. Очекувајте информации за приходите. Ако сте штедливи, ќе можете почесто да се одмарате и да патувате на крајот од секоја седмица.

ДЕВИЦА

Не размислувајте за вашите идни професионални планови. Новите состаноци ви носат ризични понуди и многу идни разочарувања. Контролирајте ги вашите емоции, бидејќи тие можат да се мешаат во вашите одлуки. Ограничете ги вашите контакти. Можете да подготвите договори и финансиски документи за потпишување кои ви гарантираат успешна соработка, но потпишете ги во следните два дена, потоа Меркур е ретрограден.

ВАГА

Ќе се соочите со тешкотии што не можете да ги предвидите, бидејќи се предизвикани од непознати луѓе кои се појавуваат неочекувано околу вас. Вооружете се со трпение за да се справите со задачите. Успехот ќе биде со вас. Не ги навредувајте колегите со невнимателни зборови и прекори дека нивните познаници ви предизвикале проблеми.

ШКОРПИЈА

На работното место брзо ќе ги завршите задачите. Во ваш најдобар интерес е да ги одложите планираните деловни состаноци. Не покажувајте ја вашата тврдоглавост. Направете успешен почеток на нови активности. Денот е добар за научна работа. Поволен е за започнување реновирања во вашата канцеларија, доколку тоа нема да ви пречи во службените должности и нема да ви ја блокира работата.

СТРЕЛЕЦ

Спокојството на вашето работно место и хармонијата во вашите односи се одразуваат добро. Избегнувајте непотребни расправии и не бранете колега кој е вмешан во конфликт. Во никој случај не се фалете со вашите професионални планови пред странци кои навидум се добронамерни, но може да ве предадат ако вашите конкуренти им платат за услугата.

ЈАРЕЦ

Не дозволувајте некомпетентни луѓе да се мешаат на работното место ако сакате брзо и непречено да се справите со вашите задачи. Не пропуштајте да покажете решителност во остварувањето на вашите цели. Очекувајте финансиски приходи, но не брзајте да трошите, бидејќи ви се потребни овие пари за да ги покриете трошоците за месецот. Не создавајте проблеми за себе поради вашата тврдоглавост.

ВОДОЛИЈА

Избегнувајте критики и не го покажувајте вашето лошо расположение на работното место. Не претерувајте со слушањето на бесмислените разговори што ги водат вашите колеги, а вие сте љубопитни и постојано слушате за да чуете дали зборуваат за вас. Не донесувајте избрзани и непромислени одлуки. Промените се во ваша полза.

РИБИ

Вашата работа ќе се развива доколку избегнувате грешки. Не трошете пари на непотребни купувања, бидејќи ќе ви бидат потребни во наредните денови. Имате можност да ги решите вашите лични проблеми. Вашето признание и успех се загарантирани ако не преземете задачи што не можете да ги завршите, но поради доцнењето по ваша вина, ќе мора да ви ја намалат платата.

