Дневен хороскоп: Сабота, 20 септември 2025

ОВЕН

Викенд хороскопот за 20–22 септември 2025 година вели дека почнувате со силна тензија. На работа ве оптоваруваат туѓи несоодветни зборови. Во љубовта, партнерот не ве слуша, а вие не сте спремни на компромис. Слободните Овни немаат трпение за површни разговори. Можна е напнатост во мускулите и несоница.

БИК

Разочарани сте од однесувањето на блиските. На работа вашиот труд не добива признание. Во врска се јавува сомнеж во искреноста на партнерот. Слободните Бикови се чувствуваат осамено, но избегнуваат друштво. Можни се главоболки и пад на имунитетот.

БЛИЗНАЦИ

Викендот носи изненадувања. Разговор открива скриени намери на колеги или пријатели. Бидете внимателни на кого верувате. Во љубовта има недоразбирања. Слободните Близнаци влегуваат во кратка, но бурна авантура. Потребен ви е одмор и тишина.

РАК

Чувствувате силна потреба за мир. На работа има притисок, но не сакате конфликти. Во врската чувствувате дистанца. Слободните Ракови идеализираат недостапна личност. Внимавајте на желудникот и енергијата.

ЛАВ

Викенд хороскопот за 20–22 септември 2025 година вели дека сè се одвива бавно. Чекате вести што не стигнуваат. Можно е одложување на пари. Партнерот бара внимание, а вие повеќе слобода. Слободните Лавови не забележуваат додворувачи. Проблеми со притисок.

ДЕВИЦА

Иако мислите дека сè е под контрола, ситници ве изнервираат. На работа добивате задачи што не ги сакате. Во љубовта сте критични. Слободните Девици премногу анализираат. Нервозата се пренесува на варењето и кожата.

ВАГА

Викенд хороскопот за 20–22 септември 2025 година носи тензии во комуникацијата. На работа има недоразбирања со авторитет. Во врска избегнувате сериозни теми. Слободните Ваги мислат на мината љубов. Можни се вртоглавици.

ШКОРПИЈА

Не сте сигурни во своите одлуки. Пари доцнат или брзо се трошат. Во љубовта се јавува љубомора. Слободните Шкорпии привлекуваат недостапни личности. Можно е нарушено спиење и хормонални проблеми.

СТРЕЛЕЦ

Ги потиснувате емоциите, но тие излегуваат на површина. На работа владее хаос. Во љубовта избегнувате да покажете чувства. Слободните Стрелци не се подготвени за сериозни врски. Можно настинување.

ЈАРЕЦ

Викендот носи искушенија. На работа ве тестираат, а финансиската состојба бара дисциплина. Во љубовта не се отворате доволно. Слободните Јарци бегаат од флерт. Чувствителни колена и кичма.

ВОДОЛИЈА

Се чувствувате неразбрани. На работа недостигаат информации. Во врската владее дистанца. Слободните Водолии мислат на поранешна љубов. Внимавајте на грлото и имунитетот.

РИБИ

Викенд хороскопот за 20–22 септември 2025 година вели дека сте во дилема помеѓу интуицијата и разумот. Донесувате важни одлуки за пари – внимавајте на измами. Во љубовта има конфузија. Слободните Риби влегуваат во кармична врска. Можни се несоница и проблеми со варење.