Димитар Атанасовски се пофали со својот „ѕвер“ на четири тркала

По временската најава за убаво, суво и сончево време, речиси нема таков кој не помислува на средување на милениците на четири тркала.

Еден од нив е и водителот и маркетинг директор Димитар Атанасовски.

Луксузот секогаш бил на цена, а може да го ужива оној на кој „му се може“.

На Диме навидум му „цвета“ на сите полиња, а му свети и „ѕверот“ на четири тркала, жолтиот теренец од марката „Форд“ кој го вози и му служи за сите потреби и тоа баеги големи.

Сопруга која свири харфа, две деца со сите сите свои реквизити, две кучиња и тоа од крупна раса – лабрадори.

Во случајот теренецот на Диме и превозот во американски стил и тоа како му е потребен.

А кога возилото е уредно и блеска по сите нишани, блеска и тато Диме ставен пред предизвикот на направи многу тоа!

И да, сега најважно е да не заврне!

фото: Instagram printscreen/dimitaratanasovski_