Џејла Рамовиќ има прекар кој го крие од пошироката јавност

Младата пејачка и победничка на „Ѕвезда Гранда“ Џејла Рамовиќ има прекар за кој никој досега не знаел.
Како што претходно истакна во медиумите, во нејзиниот случај има само еден прекар, а таа дозволува само членовите на семејството и сестрите да ја викаат така.
– Сестрите ме викаат Џеца дома – рекла еднаш.
Секогаш нагласувала дека го сака она што го има и дека не треба да има никаков прекар или уметничко име.
– Најчесто луѓето ме викаат по име и тоа ми се допаѓа. Ми се допаѓа кога ме викаат Џејла – истакнала таа.
фото:Instagram printscreen/dzejlaramovic