Џејла Рамовиќ има прекар кој го крие од пошироката јавност

Младата пејачка и победничка на „Ѕвезда Гранда“ Џејла Рамовиќ има прекар за кој никој досега не знаел.

Како што претходно истакна во медиумите, во нејзиниот случај има само еден прекар, а таа дозволува само членовите на семејството и сестрите да ја викаат така.

– Сестрите ме викаат Џеца дома – рекла еднаш.

Секогаш нагласувала дека го сака она што го има и дека не треба да има никаков прекар или уметничко име.

– Најчесто луѓето ме викаат по име и тоа ми се допаѓа. Ми се допаѓа кога ме викаат Џејла – истакнала таа.

фото:Instagram printscreen/dzejlaramovic