Џеј Ло и тоа како претера: Пејачката симулираше секс со танчарите на сцена

Џенифер Лопез ја шокираше публиката со провокативниот настап на „Cook Music Fest“ на Тенерифе.

Пејачката во саботата се појавила на сцена во провокативен костим кој што ја нагласува нејзината фигура.

Меѓутоа, малкумина гледале во она што го облекла откако почнала да танцува со танчарите. Џеј Ло во еден момент танцувала, а сето тоа изгледало како да симулира секс-пози со своите танчари.

55 year old Jennifer Lopez puts on shocking raunchy performance while crawling on all fours with male dancers. pic.twitter.com/ZMXx7oaXud

— Oli London (@OliLondonTV) July 20, 2025