Џехва со афро кадрици и потемен тен во минијатурен костим за капење

Пејачката Теодора Џеверовиќ објави фотографии на кои изгледа како црнкиња, што ги натера обожавателите да коментираат на социјалните мрежи дека нејзината објава е навредлива за сите црнци.

Пејачката, која често споделува провокативни фотографии, го запали интернетот со своите најнови фотографии, но многумина почнаа да коментираат дека нејзиниот потег е многу навредлив за сите црни луѓе.

Џехва, која се смири со колешката Тамара Милутиновиќ, позираше со афро кадрици и имаше потемен тен. На некои од фотографиите, таа се соблече во минијатурен костим за капење и ги покажа сите мускули на своето тело, додека нејзините огромни гради беа во преден план. Врз костимот за капење носеше само крзнено палто, додека нејзината жешка фигура мамеше воздишки.

View this post on Instagram A post shared by ᏆᎬᎾᎠᎾᏒᎪ (@teodoradzehverovic)

„Како вака глуми црна жена?“, „Таа носи туѓа природна коса и боја на кожа како костим, таа влезе во таа улога на ефтин и бизарен начин“, беа некои од коментарите на мрежите.

Многу колеги и следбеници беа воодушевени од нејзината изведба, додека други го осудија нејзиниот потег и ја нарекоа расистичка.

фото: printscreen/instagarm/teodoradzehverovic