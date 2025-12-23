Десингерица забранет, се заканува казна и до 50 илјади евра: „Тој е вулгарен, примитивен и насилен“

Градоначалникот на Бања Лука, Драшко Станивуковиќ, пред две години воведе забрана за настапите на раперот Драгомир Депсиќ Десингерица во овој град, а сега предложи казни за секој што ќе ја прекрши одлуката.

Како што истакна на својот Инстаграм профил, казните ќе бидат во износ од 50.000 до 100.000 конвертибилни марки, или од 25.000 до 50.000 евра.

Заедно со објаснувањето, Станивуковиќ објави и видео на кое се прикажани исечоци од настапите на Десингерица, на кои се гледа како плука во устата на девојките, јаде печено месо над главите на публиката и му ја бриче главата на едно момче кое дошло да го гледа и слуша.

– Затоа не можат да настапуваат тука во Бања Лука. Затоа, како превентивна мерка, во случај некој да се обиде да злоупотреби јавни демонстрации и настани на територијата на градот Бања Лука со такво вулгарно, примитивно и насилно однесување кон нашите деца и млади луѓе, во новата одлука што ја предлагаме, ќе ги казниме со парична казна од 50.000 до 100.000 конвертибилни марки. И организаторот и изведувачот ќе бидат казнети без исклучок. Нема место за вакви изведувачи во нашата Бања Лука – рече Драшко.

– Кога ќе ги забраниме реалити програмите во Република Српска, ќе ги отстраниме обложувалниците во близина на училиштата и ќе ги ограничиме социјалните мрежи за да можат нашите деца да користат мрежи на 15-годишна возраст, Десингерица како овој повеќе нема да постои. Ќе се бориме и ќе бидеме упорни – додаде Станивуковиќ на крајот.

Да ве потсетиме дека Десингерица веќе се огласи за обвинувањата дека има лошо влијание врз младите.

– Не знам зошто имам лошо влијание врз децата. Затоа што „заработувам“ пари? Затоа што имам жена и дете? Бидејќи возам добар автомобил, живеам како Бог? Би сакал моето дете да биде успешно како мене. Најважно е да имам здраво семејство, а јас го имам тоа. Децата на другите луѓе не се мој проблем, јас правам музика за возрасни. Вие, како родител, воспитувајте го вашето дете како што сакате, тоа не е моја улога – рече Драгомир.

фото:Instagram printscreen/ dragomirdespic_design/draskostanivukovic