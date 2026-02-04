Десингерица откри детали за односот со Цеца, па ја „поткачи“ Каќа Грујиќ

Раперот Драгомир Депсиќ Десингерица одговараше на прашањата на гледачите во емисијата „Амиџи шоу“ преку Инстаграм.

Темата беа неговите професионални и приватни контакти со колешки, ставови за свадбите, концертите и озборувањата во медиумите.

Како се однесува Зорица кон вас за време на паузите и дали некогаш сте пиеле нешто?

– Немаме никаков контакт. Дури и кога понекогаш се среќаваме за да влеземе во лифт, како да сме духови, немаме никаков контакт, со зборови… Единствениот контакт што го имавме беше кога разговарав со Злата, се преправав дека не слушам.

Дали би сакале да снимите дует со Каќа Грујиќ или Зорица Брунцлик?

– Со Зорица, таа е позната.

Дали би прифатиле да пеете на свадба и дали би им ја потстрижиле косата на невестата и младоженецот?

– Горд сум на мојата последна работа, беше во Виена. Таму му ја потстрижував косата на еден маж. Не работам,свадби, мислам дека на свадбите би морал некако да бидам гушкава панда, бидејќи луѓето би сакале да се шегуваат. Мислам дека повеќе лоши ситуации би ми донеле повеќе отколку добри.

Дали би сакале да одите на концертот на Карлеуша или на Цеца?

– Бев на концертите на Цеца, ја слушам и се дружам со неа. Исто така, имам приватен контакт со неа, и деловен контакт со Карлеуша, ја познавам, но имам приватен контакт со Цеца. Цеца е навистина одлична, разговараме приватно, а јас подготвувам со Јелена, но таа вели дека сме контрабанда.

Како ја коментирате изјавата на Слаѓа Поршелина дека сте биле со Маја Маринковиќ?

– Каде? Во автобус? Луѓето кажуваат секакви работи… Сопругата ме исфрли од дома ако ги прашате новинарите, заврши тој.

фото:Instagram printscreen/dragomirdespic_design/ You tube printscreen/AmiG Show