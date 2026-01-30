Денес е Свети Антониј Велики: Го славиме светителот кој предупредува дека една грешка ги отвора портите за демоните

На 30-ти јануари, православниот свет го слави споменот на Свети Антониј Велики, човекот кој го победи ѓаволот во пустината и го воспостави темелот на монашкиот живот. Овој ден носи посебна енергија, ден кога границата меѓу овој и оној свет е тенка, а грешките скапо се плаќаат.

Роден во Египет околу 251 година, Антониј по смртта на своите родители го раздал целото богатство на сиромашните и се повлекол во целосна изолација во пустината. Таму поминал 20 години во немилосрдна борба со демоните кои го напаѓале во вид на диви ѕверови и застрашувачки визии. Неговата верба била толку челична што тој станал духовен татко на илјадници монаси, поради што денес го славиме како Татко на монаштвото.

Народните верувања и манастирските записи налагаат строги правила за овој празник. Старите верувања велат дека утре не смеете да ги „преполовувате“ работите. На пример, не смее да се сече леб на половина (се крши со раце) и не смее да се започнуваат работи кои се „на пола пат“. Се верува дека кој ќе го прекрши ова, неговата среќа ќе биде пресечена на половина во годината што доаѓа.

Жените на овој ден традиционално избегнувале плетење, шиење и тешка домашна работа. Се верувало дека иглите и острите предмети ги „бодат“ очите на светителот и носат несреќа во семејството.

Обичај е да се замеси тркалезен леб или пита која го симболизира сонцето и новиот живот. Овој леб се дели на членовите на семејството и на сиромашните за да се измоли заштита од болести.

Ова е идеален ден за молитва против стравови, депресија и искушенија. Светителот е заштитник на сите што се чувствуваат изгубено во своите мисли.

Свети Антониј Велики оставил моќно учење за тоа како злите сили ги избираат своите жртви. Тој открива дека демоните со особена леснотија влегуваат во душите на оние кои:

Постојано се фалат со своите успеси.

Грчевито бараат признанија и аплаузи од другите.

Се натпреваруваат во суета и гордост.

Според неговите зборови, гордоста е најголемиот мамец. Демоните не напаѓаат со сила, туку со „слатки зборови“, тие ги потхрануваат нашите мисли дека сме подобри, попаметни и поважни од другите. Штом човек ќе почне да верува во сопствената совршеност, тој станува лесен плен.

Свети Антониј поучува: „Најголемото оружје против нечестивиот е смирението. Тој може да имитира сè освен понизноста.“