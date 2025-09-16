Дебелината првпат ја надминува неухранетоста кај младите

Глобално, дебелината првпат ја надмина неухранетоста како најчеста форма на проблем поврзан со исхраната кај децата и тинејџерите, според извештајот на УНИЦЕФ од средата.

Извештајот покажува дека неухранетоста кај луѓето на возраст од 5 до 19 години се намалила од околу 13 отсто во 2000 година на 9,2 отсто во 2022 година, додека дебелината се зголемила од 3 на 9,4 отсто во истиот период. Дебелината сега ја надминува неухранетоста во повеќето региони, освен во Субсахарска Африка (62 милиони деца) и Јужна Азија (56 милиони).

Наодите се базираат на податоци од повеќе од 190 земји, вклучувајќи анкети на домаќинства, проценки на модели, проекции и други истражувања, соопшти УНИЦЕФ Германија.

Во истиот период, прекумерната тежина во 190 земји се зголемила повеќе од двојно, од 194 милиони деца и млади луѓе на 391 милион.

Дебелината, потешка форма на прекумерната тежина, е поврзана со низа метаболички нарушувања, вклучувајќи дијабетес, одредени видови рак, анксиозност и депресија. Бројот дебели деца и адолесценти се искачи на 188 милиони, се вели во извештајот.

Богатите земји покажуваат особено високи стапки на дебелина кај младите луѓе, со 27 отсто во Чиле, 21 отсто во САД и 21 отсто во Обединетите Арапски Емирати.

Во Германија, околу едно од четири лица на возраст од 5 до 19 години се со прекумерна тежина, што е мало зголемување од 24 отсто во 2000 година на 25 отсто во 2022 година, додека дебелината останала стабилна на 8 отсто.

„Но, епидемијата (од прекумерна тежина) се поттикнува од лесната достапност на високо преработена храна и агресивното рекламирање, дури и во земјите кои сè уште се борат со неухранетост кај децата“, се додава во извештајот.

„Нарушувањата во исхраната повеќе не се однесуваат само на деца со недоволна тежина“, рече извршната директорка на УНИЦЕФ, Кетрин Расел.

„Дебелината е растечки проблем што има потенцијал да влијае на здравјето и развојот на децата. Високо преработената храна сè повеќе ги заменува овошјето, зеленчукот и протеините во клучна фаза од растот, когнитивниот развој и менталното здравје“, предупредува извештајот.

Извештајот предупредува дека евтината, агресивно рекламирана високо преработена храна и брзата храна придонесуваат за зголемување на стапките на дебелина.

Дебелината може да влијае на посетувањето училиште, самодовербата и социјалната инклузија, и често е многу тешко да се врати процесот откако ќе се развие во детството или адолесценцијата.

УНИЦЕФ го истакна Мексико како позитивен пример, каде што владата неодамна ја забрани продажбата на високо преработена храна во јавните училишта или оние со високо ниво на сол, шеќер или масти, од што имаат полза повеќе од 34 милиони деца.

фото:Freepik

извор:netpres