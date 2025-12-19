Дарко Лазиќ во прегратка со ќеркичката ги разнежни фановите: „Трет ден сме вака“

Сопругата на Дарко Лазиќ, Катарина, покажа неодолива фотографија на социјалните мрежи.

Таа ги фотографираше својот сопруг и наследничката како спијат заедно и допре многу луѓе.

– Заспа во 21 часот, сè уште спие! Третиот ден од претходното заспивање – напиша Катарина Лазиќ во описот на објавата.

На фотографијата видовме и колку Срна пораснала, a истата е ретка глетка откако таа дојде во нивниот свет.

Дарко од бракот со Ана Севиќ ја има ќерката Лорена, додека од врската Марина го има синот Алексеј.

фото:Instagram printscreen/darkolazicofficial