Дарко Лазиќ стравува за своите деца – еве што го мачи…

Фолк пејачот Дарко Лазиќ има три деца со три различни жени.

Со својата прва сопруга, Ана Севиќ, има ќерка, Лорена, од вонбрачна заедница со Марина Гагиќ, доби син, додека неговата сегашна сопруга, Катарина, му ја даде наследничката, Срна.

Сега зборуваше за наследниците и родителството и истакна како правел грешки во животот и дека не би сакал ниту еден од нив да го влече и да ги повторува истите работи.

– Лорена има 11 години и полека влегува во ран пубертет. Алексеј е сè уште мал, има шест години. Иако, тие веќе не се мали деца. Тие веќе знаат многу – рече Лазиќ.

Покрај тоа, тој нагласи дека е многу горд на своите наследници.

– Лорена е добро воспитано дете. Секогаш велам дека сè доаѓа од домашното воспитување, па не мислам дека ниту Ана ниту јас ќе треба да се грижиме. Знаеме како е воспитана Лорена, ќе ја поддржувам како секој татко и ќе ја штитам, но не мислам дека ќе имаме никакви проблеми. Таа е многу паметна, Ана ја воспита многу добро. И таа и Даниел, бидејќи живее со нив. Сè е како што треба да биде. Искрено би сакала сите мои деца да бидат она што јас не сум. Сè што бев, така што сите ќе бидат против мене – објасни фолкерот.

фото:Instagram printscreen/darkolazicofficial