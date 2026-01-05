Дарко Лазиќ: „Сакам уште деца, Каќа не се согласува“

Фолк пејачот Дарко Лазиќ не крие дека годината зад нас беше многу успешна, а со сопругата Катарина сумираше сè што му се случи во изминатите 365 дена.

Иако призна дека негова главна желба за 2026 година е да го прошири семејството, Катарина не се согласи со него.

„Изминатата година беше луда и незаборавна за нас“, рече Каќа низ смеа, а Дарко продолжи.

„Беше навистина убаво, освен сообраќајната несреќа што ни се случи кон крајот на годината. Тоа е навистина единственото лошо нешто што ни се случи, сè друго го паметиме како убави моменти. Би сакал да го надоградам она што недостасуваше во 2026 година и да имам уште едно бебе, но Каќа е малку неволна“, рече Дарко, а неговата сопруга ја откри причината за тоа:

„Мојата ќерка Срна е сè уште мала и тоа е единствената причина зошто се двоумам, иако сите ми советуваат да го направам тоа што е можно поскоро бидејќи така е полесно.“

Тие зборуваа и за воспитувањето на нивната ќерка.

„Срна неодамна почна да оди, па најчесто ја бркаме низ куќата. Каќа всушност прави повеќе од тоа, а јас сум задолжен за некој друг дел. Спијам со ќерка ми, јадеме заедно и секако, ѝ пеам. Иако има година и два месеци, веќе почна да реагира на музика. Се топам кога ѝ пуштам народна песна, а таа скока и танцува. Би сакал моите деца да се занимаваат со музика. Најстарата ќерка Лорена има музички талент, пее многу добро. Ако Алексеј и Срна имаа талент, секако дека би ги поддржала во тоа. Нема смисла да им се дозволува на децата да се занимаваат со музика, кога не се создадени за тоа“, истакна пејачот, а Каќа откри дали и таа има иста желба за наследничката.

„Би ја поддржала ќерка ми да се занимава со музика само ако го има талентот на татко ѝ и карактерот на мајка ѝ“, рече таа низ смеа.

Лазиќ нагласија дека заедно го воспитуваат детето и дека се надеваат дека ќе прими само добри работи.



„Да бидам искрен, не би сакал ниту едно од моите деца да помине низ она низ што поминав јас. Пораснав во друго време, јас сум дете од кафеана и затоа сум свесен што не треба да прават, па затоа навреме ќе им укажам на тие грешки и ќе ги спречам да тргнат по лош пат“, рече Дарко, а Каќа додаде:

„Дарко знае што не треба да прави, а јас знам што да правам, па затоа ќе работиме заедно за да ги водиме по вистинскиот пат. Намерно користам множина затоа што сите тие се наши деца.“ – изјавија тие за Гранд ТВ

