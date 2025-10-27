Дарко Лазиќ рекламира автосервис: Пејачот стана заштитно лице на удрени автомобили

По сите сообраќајни несреќи што ги доживеа во изминатиот период, Дарко Лазиќ стана идеален промотор на автосервиси.

Тој беше ангажиран од продавница која се занимава со продажба на употребувани делови за автомобили оштетени при судир.

Секако, пејачот воопшто нема проблем да биде промотор на расипани автомобили, па во видеото објавено од сопствениците на автосервисот, тој има цел сценарио, кое можеби ќе беше интересно да не беше Дарко. Ова видео ги шокираше корисниците на социјалните мрежи, па под рекламата можеа да се најдат низа негативни коментари.

– Дали има некаква операција за замена на мозокот на Лазиќ; Дали му снемаа пари па мора да го направи ова; Ова е дефинитивно најлошото нешто што можеше да се види во Европа; Даре, лојален клиент – гласат коментарите. Но, да се вратиме на талентот на Дарко за промоција на автосервисот.

Инспирацијата за видеото дојде и од пејачот и од сопствениците на продавницата. Додека Дарко стои пред оштетените делови од автомобилот, во еден момент се прашува како ќе се реши неговиот проблем, а потоа го крева телефонот.

– О, другар, џабе е. Морам да викнам некои луѓе за ова – вели Лазиќ, а потоа се јавува на бројот на автосервисот.

– Каде си, Даро, те нема долго време – вели вработениот.

– Имам проблем – вели Лазиќ, додека вработениот му одговара: – Знаеме, видовме сè. Ти требаат делови. Сè е средено, очекувај ги деловите до крајот на неделата – вели типот од другата страна на линијата, а Дарко му се заблагодарува.

– Точно знаев дека кај вас може да се најдете сè. Најдобри сте, ви благодарам многу – вели Лазиќ и рекламата завршува.

Очигледно е дека сопствениците на продавницата сакале да искористат познато лице за промоција, но многумина веруваат дека избрале погрешна личност – токму поради бурната историја на возење на Дарко.

фото: print screen/Instagram