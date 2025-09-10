Дарко Лазиќ призна дека спиел со 350 жени, од кои 50 биле пејачки

Пејачот Дарко Лазиќ ја шокираше јавноста признавајќи дека имал интимни врски со 350 жени, додека, како што вели, 50 биле пејачки.

Имено, Дарко Лазиќ и неговата сопруга Катарина Лазиќ беа гости во „Амиџи шоу“, каде отворено зборуваа за својот приватен живот.

– Еднаш рековте дека сте спиеле со повеќе од 350 жени, колку од тие жени биле пејачки? – праша водителот. – Најмалку 50, ако не и повеќе – искрено призна Дарко Лазиќ. – Колку јакористевте фората, ќе ти помогнам јас во кариерата? – праша Амиџиќ.

– Не, никогаш, навистина. Јас им ветував повеќе Малдиви – рече Дарко Лазиќ.

– Но сите мислеле дека ќе сака – додаде Катарина Лазиќ на изјавата на Огњен, која го остави студиото запрепастено од признанието на нејзиниот сопруг.

Катарина не криеше дека е изненадена, веројатно не на позитивен начин, па затоа направи чудна гримаса.

Да потсетиме, Дарко Лазиќ претходно ги изненади луѓето откривајќи детали од својот приватен живот.

Дарко рече дека им плаќал на девојки за интимни врски, најчесто по настапи во странство.

Foto: Pink / Youtube