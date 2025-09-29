Дарко Лазиќ пред 10 години открил дека познатата пејачката му е баба: Растел со неа, но не ја знаел вистината

Дарко Лазиќ откри ексклузивни детали за своето семејно стебло и како легендарната пејачка Вида Павловиќ му е баба.

Пејачот Дарко Лазиќ ги изненади гледачите на емисијата „Пусти бригу“ откривајќи малку позната семејна приказна, дека легендарната пејачка Вида Павловиќ е всушност негова баба.

„Ниту јас не го знаев тоа до пред неколку години, а дури и не го споменав. Пораснав со Вида Павловиќ, а не знаев дека ми е баба. Мајката на мајка ми и таа се сестри. Не знаев до пред 10 години“, рече Дарко.

Тој дополнително го појасни своето потекло: „Ми се паѓа баба,, таа е сестра на мојата баба“, нагласи тој.

Живкица Милетиќ, која беше гостинка во студиото заедно со пејачката Јелена Костов и Дарко, се надоврза:

„Си повлекол талент од вистинската жена и вистинската пејачка.“

Foto: print Screen/Instagram/Youtube