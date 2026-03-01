Дара Бубамара нема да биде дел од „Ѕвездите на Гранд“, се појави и нејзината замена

Пејачката Дара Бубамара не се појави на најновото снимање на музичкото натпреварување „Ѕвезде Гранда“.

На нејзино место, како и во претходните ситуации кога еден од членовите на жирито беше отсутен, во студиото пристигна Сања Вучиќ.

– Ја заменувам Дара Бубамара, не знам зошто не може да дојде, веројатно има приватни обврски. Ќе се обидам да бидам како неа – можам да бидам и малку „слатка“ – рече Сања со насмевка.

Таа се појави во студиото во впечатлива облека – во црна мини фустан, високи потпетици и кожна јакна, која веднаш го привлече вниманието на присутните и ги засени многумина со својот стајлинг.

На коментарот дека изгледа одлично, пејачката скромно одговори:

– Немој, те молам… Мислам дека денес сум сосема лежерна.

