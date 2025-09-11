Дара Бубамара има посебна желба до кого сака да седи во жирито на „Ѕвездите на Гранд“

Обожавателите на популарното музичко натпреварување „Ѕвезде Гранда“ со нетрпение ја очекуваат првата епизода од новата сезона, која ќе започне на 20 септември на ТВ Прва. Оваа година, шоуто носи многу изненадувања – од нови правила, до сосема поинаква сценографија, до распоредот на столчињата во жирито.

Пејачката Дара Бубамара призна дека имала посебна желба кога станува збор за тоа до кого сака да седи во жирито на „Ѕвезда Гранда“.

– Го познавам целиот тим што е во „Ѕвезда Гранда“ многу долго време и тие ме почитуваат и ценат многу, како што ги познавам и јас нив. Секој знае што ми се допаѓа, а што не, што е дозволено, а што не. Во принцип, јас сум нормална и скромна жена (се смее), па немам никакви посебни барања, не се преправам дека сум луда – рече Дара.

Новата членка на жирито додаде дека сакала да седи веднаш до една од нејзините колешки, но не знаела дека продукцијата ќе одлучи за тоа.

– Јас лично сакав да седнам до Цеца во жирито, но ако добро слушнав, тоа се прави со извлекување, како на лотарија. Па, не дај Боже, до кого ќе седнам – рече таа со насмевка пред снимањето на првата епизода.

Тимот на Гранд открива дека желбата на Дара се остварила по чиста случајност, бидејќи членовите на жирито ги извлекувале позициите на кои таа ќе биде. Во новата сезона на „Ѕвезде Гранда“, таа ќе седи до Цеца, но и до уште еден нов член на жирито – Драган Којиќ Кеба.

Така, во првата епизода, публиката ќе може да види сосема нов распоред на жирито, кој ветува многу забава, шеги и интересни коментари.

фото:Инстаграм принтсцреен/zvezdegranda/grand.online