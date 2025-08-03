Дали сексот е опасен ако имате проблеми со срцеви заболувања?

Ако имате срцеви заболувања, природно е да бидете загрижени за сексот. Можеби сте загрижени за состојбата на вашиот кардиоваскуларен систем и колку стрес може да поднесе вашето срце.

Но, враќањето на вашите нормални дневни активности и работите што ве прават среќни е клучно за одржување на квалитетот на вашиот живот.

Во овој поглед, Мајкл Блаха, доктор по медицина, магистер по јавно здравје и директор на клинички истражувања во Центарот за превенција на срцеви заболувања „Џонс Хопкинс Чикароне“, објаснува како да знаете дали сексот е безбеден ако имате срцеви заболувања.

Примарниот страв од интимност кај повеќето луѓе со срцеви заболувања е дека сексот ќе предизвика срцев удар. Иако сексуалната активност го зголемува срцевиот ритам, тоа не е нешто за кое повеќето луѓе со стабилна срцева болест треба да се грижат.

Општо земено, ако можете да се качувате по скали, да трчате или да одите една милја без тешкотии, безбедно е да имате секс.

„Веројатноста да добиете срцев удар за време на сексуална активност е исклучително мала и не треба да ве плаши. Доколку не доживувате никакви симптоми, нема потреба од грижа“, рече Блаха.

Сепак, треба да се воздржите од каква било напорна физичка активност, вклучително и секс, додека не посетите лекар ако имате симптоми на срцеви заболувања како што се: болка во градите, отежнато дишење, неправилен пулс, гадење или лошо варење.

„Дали постои можност за срцев удар за време на секс? Да. Ризикот е малку зголемен секогаш кога сте физички активни, без разлика дали станува збор за сексуална активност или трчање или било кој друг вид аеробни вежби, во споредба со кога одмарате. Сепак, за луѓето со стабилно срце, долгорочните придобивки од редовната физичка активност, вклучително и сексот, далеку ги надминуваат ризиците“, вели Блаха.

Наместо да предизвика штета, сексот може да биде од корист за здравјето на вашето срце. Студиите покажуваат дека мажите кои имаат секс најмалку двапати неделно и жените кои пријавуваат задоволителен сексуален живот имаат помала веројатност да доживеат срцев удар.

Заштитните придобивки можат да бидат бројни. Сексот е форма на вежбање и помага во зајакнување на срцето, намалување на крвниот притисок, намалување на стресот и подобрување на сонот.

Покрај тоа, интимноста во врската може да ја зголеми поврзаноста. Силните социјални врски можат да ги намалат чувствата на осаменост, депресија и анксиозност, кои се поврзани со поголем ризик од срцеви заболувања.

„Доколку лекарот ви даде зелено светло и не чувствувате никакви симптоми, можете да се вратите на вашите нормални активности“, вели Блаха.

Foto: Freepik

Извор: Попара