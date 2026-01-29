„Дали оваа фотографија е соодветна за мои години?“ Наташа Беквалац ја поддржа својата сестра со шеговит коментар

Пејачката Наташа Беквалац и нејзината сестра Кристина моментално се на одмор во Тајланд, каде што редовно споделуваат прекрасни фотографии од оваа егзотична дестинација. Сега Кристина позираше во бикини, а со еден коментар го запали интернетот.

Кристина Беквалац позираше во бикини, и како што наведе во описот на фотографијата, се прашуваше дали е соодветно да објави слика во бикини со оглед на тоа што наскоро ќе наполни 41 година. Набрзо следеше лавина од коментари, а коментарот на нејзината сестра Наташа привлече особено внимание.

– Пред да ја објавам оваа фотографија, за момент размислував дали е соодветна, бидејќи за еден месец полнам 41 година, во костим за капење сум и имам две возрасни деца. Но, само за момент, и само затоа што имав болен разговор на оваа тема со значајна машка личност. Се затекнав себеси како застанувам. Не поради фотографијата, туку поради прашањето што се појави само од себе: дали е ова соодветно за моите години?

И тоа ме заинтригира повеќе од самата фотографија. Затоа што никогаш не помислив дека на 41 година правото на леснотија, на тело, на лето завршува. Но некаде по патот, преку коментарите на другите луѓе, погледите, непишаните правила, почнуваме да се преиспитуваме себеси. Не затоа што не сакаме – туку затоа што сме научени да проверуваме дали „можеме“. Сфатив дека ова прашање нема никаква врска со костимот за капење. Има врска со тоа колку често жените почнуваат да се повлекуваат, да се намалуваат, да стануваат повнимателни во врска со сопствената радост. Како возраста да треба да донесе тишина, а не слобода. Ова е мал потсетник за себе – да не заборавам колку време ми требаше да се чувствувам добро во сопствената кожа. И да не го доведувам во прашање сега, кога знам која сум.

П.С. Ја прашав и мојата Пеца дали е во ред и таа ми рече „Мамо, дали си нормална, објави ја веднаш“, напиша Кристина, а потоа следеше лавина од коментари, од кои еден беше од нејзината сестра Наташа: „Прекрасно си го напишала ова, Кико, јас би го поедноставила… Опушти се, и боли те к..ац“.

Foto: print screen/Instagram/ kristinabecvalac/