Дали ги имате овие симптоми? Проверете дали имате недостаток на витамин Ц

Витаминот Ц е еден од најважните хранливи материи, кој во нашето тело игра клучна улога во одржувањето на доброто здравје. Иако често се препорачува кога сме настинати, тој претставува многу повеќе за нашето тело отколку само лек за настинка.

Неговиот недостаток може да се манифестира на различни начини низ телото, а препознавањето на предупредувачките знаци е клучно за рано откривање на дефицитите и интервенција.

Замор и слабост

Витаминот Ц игра клучна улога во способноста на телото да произведува и користи енергија. Помага во претворањето на хранливите материи од храната во енергија преку учество во синтезата на карнитинот, молекула неопходна за транспорт на масните киселини до митохондриите, каде што се согоруваат како гориво. Ако често се чувствувате уморни или слаби, тоа може да биде знак дека производството на енергија во вашето тело е загрозено поради недоволното ниво на витамин Ц.

Чести инфекции

Овој витамин е познат по своите својства за зајакнување на имунитетот. Помага во производството и функционирањето на белите крвни зрнца, кои се клучни за борба против инфекции. Честите настинки, респираторни инфекции или бавното закрепнување од болеста може да укажуваат на ослабен имунолошки систем поради недостаток на витамин Ц.

Бавно зараснување на раните

Колагенот е протеин од клучно значење за заздравување на раните, поправка на ткивата и одржување на здравјето на кожата, крвните садови и коските. За тоа да биде возможно, потребен е витамин Ц, кој инаку е неопходен за синтеза на колаген.

Крварење на непцата и проблеми со забите

Витаминот Ц исто така помага во одржување на здравјето на непцата преку стимулирање на производството на колаген и заштита од болести на непцата. Ако имате крварење на непцата, чести чиреви во устата или лабави заби, овие орални проблеми може да се поврзани со неговиот недостаток.

Фото: FreePik

Извор: Курир