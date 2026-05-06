Дали е безбедно да се земаат куркума и мед заедно?

Куркумата ја ублажува болката со своите антиинфламаторни својства. Земањето куркума со мед може да ја прикрие нејзината горчина и да ги зголеми нејзините придобивки.

Здравствените придобивки од куркумата доаѓаат од куркуминот, активното соединение кое му дава на зачинот жолта боја. Куркумата или додатоците на куркума може да понудат антиинфламаторни придобивки како што се:

-Намалени нивоа на болка и воспаление кај луѓе со артритис

-Намалени маркери на воспаление во крвта, како што е Ц-реактивниот протеин

-Подобрени симптоми на улцерозен колитис

-Куркумата може да помогне во контролата на шеќерот во крвта со намалување на нивото на гликоза во крвта на гладно и HbA1c кај луѓе со состојби како што се предијабетес и дијабетес тип 2.

Медот содржи многу корисни соединенија кои можат да го поддржат здравјето, вклучувајќи:

-Ги смирува болките во грлото

-Ги подобрува симптомите на кашлица

-Го поддржува здравјето на устата и грлото

-Потребни се повеќе висококвалитетни студии за да се потврдат овие придобивки.

Медот може да ги подобри антиинфламаторните ефекти на куркумата. Спроведена студија покажа дека комбинацијата од куркумин и манука мед може да заштити од одредени бактерии.

Нема докази дека комбинирањето на куркума и мед дава подобри здравствени придобивки отколку нивното земање одделно. Сепак, медот може да помогне во маскирањето на горчината на куркумата, што ја олеснува нејзината консумација.

