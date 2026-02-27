Дали е безбедно да се зема магнезиум секој ден?

Магнезиумот е есенцијален минерал кој ни е потребен на сите за регулирање на нашите нерви, коски, имунолошки систем и нивоа на шеќер во крвта.

Потребен е за повеќе од 300 биохемиски реакции во телото, помага да се одржи стабилно отчукувањето на срцето и помага во производството на енергија и протеини.

Некои корисници на социјалните медиуми промовираат земање додатоци на магнезиум за овие и други придобивки, вклучувајќи го и ублажувањето на стресот и помошта при варењето на храната. Но, дали навистина ви се потребни апчињата и дали е безбедно да ги консумирате секој ден?

Експертите нагласуваат дека иако луѓето можат безбедно да ги земаат апчињата, јадењето храна богата со магнезиум е најдобриот начин да го внесете потребниот магнезиум.

„Пораката што би ја споделил за дома е дека обично повеќето луѓе добиваат доволно магнезиум преку здрава исхрана“, вели д-р Нурхан Насар од Хјустон Методист.

Додатоците на магнезиум не се регулирани од страна на Американската администрација за храна и лекови.

На пазарот постојат неколку различни форми на магнезиум, но магнезиум глицинатот е „формата што најчесто се препорачува“ бидејќи „се апсорбира и користи најдобро од телото“, вели регистрираната диететичарка во Клиниката Кливленд, Џулија Зумпано.

Додатоци што се продаваат преку интернет може да содржат помеѓу 25 и 800 милиграми магнезиум, но препорачаната дневна граница за магнезиум е околу половина од тоа.

Мажите под 30 години треба да внесуваат 400 милиграми дневно, а постарите мажи треба да внесуваат 20 милиграми повеќе, според Националните институти за здравје. И жените под 30 години треба да внесуваат 300 милиграми, додека постарите жени треба да внесуваат 310 милиграми.

Бидејќи телото природно не произведува магнезиум, треба да го внесуваме минералот преку извори на храна.

Додека додатоците во исхраната имаат тенденција да дејствуваат изолирано, храната е комплексен извор на витамини и минерали кои дејствуваат заедно во телото, според „Нортвестерн Медисин“.

„Магнезиумот како дел од матрицата на хранливи материи е навистина она што придонесува за здравствените придобивки“, изјави Бетани Дорфлер, клинички истражувачки диететичар во Центарот за дигестивно здравје „Нортвестерн Медисин“.

Исто така, малку е веројатно дека ќе внесете премногу магнезиум од храна и пијалоци.

Постојат ризици со додатоците на магнезиум, а предозирањето може дури и да биде смртоносно.

„Премногу магнезиум од храната не претставува ризик по здравјето кај здрави лица бидејќи бубрезите ги елиминираат вишокот количини во урината“, велат од NIH. „Сепак, високите дози на магнезиум од додатоци во исхраната или лекови често резултираат со дијареја што може да биде придружена со гадење и грчеви во стомакот“.

Симптомите може да вклучуваат гадење, повраќање, болки во стомакот, низок крвен притисок, жед, поспаност, мускулна слабост и бавно или плитко дишење.

Екстремно високите дози може да доведат до неправилно чукање на срцето или дури и да предизвикаат запирање на срцето, според Медицинскиот центар „Сидарс-Синај“.

Исто така, постојат здравствени проблеми со недоволно внесување магнезиум. Но, недостатокот на магнезиум е редок и обично е поврзан со гастроинтестинални состојби, како што се хронична дијареја или неконтролиран дијабетес, забележува Хјустон Методист.

Симптомите на недостаток на магнезиум најчесто вклучуваат гадење, губење на апетит, повраќање, замор и слабост. Може да резултира со напади, абнормален срцев ритам, коронарни спазми и недостаток на калциум во крвта познат како хипокалцемија.

Постои некои истражувања кои сугерираат врска помеѓу недостатокот и мигрените.

„Додека одредени здравствени состојби и употребата на одредени лекови можат да предизвикаат симптоматски недостаток на магнезиум, тој е невообичаен кај здрави луѓе“, велат од NIH.

На крајот на краиштата, освен ако немате дијагностициран или сомнителен недостаток, или Кронова болест или прееклампсија, кои предизвикуваат недостатоци, Харвард здравство вели дека „нема убедлива причина рутински да земате додаток на магнезиум“.

Луѓето треба да јадат лиснат зеленчук, млечни производи со ниска масленост, јаткасти плодови и мешунки и темно чоколадо за зголемување на магнезиумот.

извор:netpres

фото:freepik