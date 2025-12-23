Дадо Полумента очекува трето дете: Пејачот го откри полот на бебето заедно со сопругата, која е 11 години помлада од него (видео)

Пејачот Дадо Полумента и неговата 11-годишна сопруга Ивона го очекуваат своето трето дете, а сега го открија и полот на бебето.

Имено, Дадо, заедно со сопругата и ќерките, организираа популарен начин да го откријат полот на бебето во нивниот семеен дом. Тие нарачаа торта што ја исекоа заедно и имаше син фил внатре, а сите беа пресреќни што на свет доаѓа момче.

„Скромни, семејно, во домот на нашите најблиски и полни со љубов и прегратки, ја дознавме најубавата вест. Благодарение на најдобрата тетка, која го направи ова прекрасно изненадување, го дознавме полот на нашето бебе. И на крај, најмногу од сè – благодарни на Бога за секој дар, секој чекор и сè што доаѓа“, напишаа тие.

Да ве потсетиме дека пејачот и Ивона имаат две мали ќерки, а неодамна разговараа за тоа дали постои рецепт за успешен брак:

„Љубовта е на прво место, не може без неа, но не е доволно. Потребен е голем компромис, разбирање, секојдневен разговор. Наједноставни и наједноставни работи. Луѓето премногу ги комплицираат работите“, рече таа, додека Дадо додаде: „Ништо не треба да се крие под тепих, туку бидете искрени и кога е најлошо, споделете го со вашиот партнер. И поминете низ некои тешки моменти, а потоа станува полесно. И болката и љубовта се поделени на половина“, рече пејачот.

