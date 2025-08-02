Живот и стил чоколадна обланда

Чоко Фигаро – Неодолива чоколадна обланда со ореви

Ако сте љубител на чоколадни десерти со богата текстура и длабок вкус – Choco Figaro е вистинскиот избор. Овој рецепт е совршен за почеток на денот со кафе или како сладок завршеток на секој оброк. Се подготвува лесно, а резултатот е вистинско задоволство!

Состојки:

  • 2 јајца
  • 100 грама шеќер
  • 100 грама мелени ореви
  • 100 грама сечкани ореви
  • 3 лажици млеко
  • 300 грама чоколадо за готвење
  • 180 грама маргарин
  • 100 грама бисквити
  • 200 грама шеќер (за карамела)
  • 2 листа обланди

Подготовка:

Изматете ги јајцата со 100 грама шеќер и ставете ги на тивок оган.
Додадете го маргаринот, искршеното чоколадо, мелените и сечканите ореви, како и мелените бисквити.
Гответе на тивко мешајќи постојано, сè додека смесата не згусне.
Додадете 2–3 лажици ладно млеко и измешајте.
Во друг сад, растопете 200 грама шеќер на средна температура, сè додека не добие карамел боја.
Брзо префрлете го карамелот во главната смеса и веднаш добро промешајте.
Истурете ја добиената смеса врз првата обланда, а одозгора поставете ја втората и лесно притиснете со кујнска даска или тежина.
Покријте со крпа и оставете да се стегне.
Ставете го десертот во фрижидер. Веќе по 2–3 часа е подготвен за сечење и служење. Сечете на коцки или штангли и послужете со кафе или чај.

Совет: По желба, можете да го збогатите вкусот со малку рум или ванила при подготовка а, одозгора може да се декорира со стопено чоколадо.

Фото: Freepik
Извор: Курир

