Чизкејк од 3 состојки: Вкусот ве воодушевува, а е готов за кратко време

Со само три основни состојки, може да направите лесен, кремаст и вкусен чизкејк кој не содржи брашно или дополнителни засладувачи.

Веројатно веќе имате сè што ви треба во вашата кујна, зрели банани, јајца и грчки јогурт.

Овие три компоненти ја прават совршената комбинација, бананите обезбедуваат природна сладост, јогуртот придонесува за фина, мазна текстура, додека јајцата ја врзуваат смесата и ѝ даваат цврстина.

Оваа торта е одличен избор за секој што сака поздрава верзија на слатки без комплицирана подготовка. Брзо се прави, не бара посебни кулинарски вештини и е идеална кога копнеете по нешто благо, но не сакате да претерувате со шеќер.

Состојки:

-2 зрели банани

-2 големи јајца

-1 чаша грчки јогурт

Подготовка:

Излупете ги бананите и ставете ги во блендер. Додадете ги јајцата и јогуртот и блендирајте сè заедно додека не добиете мазна смеса без грутки.

Загрејте ја рерната на 180 степени. Лесно премачкајте го помалиот калап со масло, истурете ја смесата и израмнете го.

Печете околу 35 до 40 минути, додека колачот не се стврдне и не добие малку златна боја одозгора. После тоа, оставете го да се олади на собна температура, а потоа ставете го во фрижидер неколку часа за дополнително да се стврдне.

Најдобро е да се служи ладен, а по желба, можете да го надополните со свежо овошје, јаткасти плодови или малку цимет за дополнителна арома.

