Честит Божиќ: „Христос се роди – навистина се роди!“

Православните верници денеска го слават големиот христијански празник Божиќ – денот на Христовото раѓање, кој ја носи пораката за љубов, мир, надеж и духовно обновување. Божиќ е празник на светлината и животот, ден кога во секој дом се споделуваат радост, спокој и семејна топлина. Тој нè потсетува на значењето на човечноста, солидарноста и грижата за ближните, како и на потребата од добри дела и заемна поддршка. По Бадниковата вечер, исполнета со традиции, молитва и заедништво, денешниот празник ги собира семејствата на свечена трпеза, во духот на верата и благодарноста. Божиќната порака ги охрабрува верниците да го негуваат мирот во срцата, да простуваат и да градат подобро и похумано општество. Во овој светол ден, верниците си посакуваат здравје, благосостојба и бериќет, со традиционалниот поздрав: „Христос се роди – Навистина се роди!“

Честит Божиќ и нека е од Бога благословено Новото Лето Господово.