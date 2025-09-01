Брза закуска за сите љубители на слатки: Направете меден колач

Медениот колач е еден од омилените традиционални десерти, познат по својата богата арома и сочна текстура.

Подготовката е едноставна, а крајниот резултат ќе ги задоволи дури и најпребирливите гурмани.

Состојки:

2 лажици млеко

2 лажици шеќер

3 лажици брашно

1 кесичка прашок за пециво

8 лажици масло

3 лажици какао (по желба)

Подготовка:

Истурете го млекото и шеќерот во голем сад, а потоа мешајте додека шеќерот целосно не се раствори. Потоа додадете го брашното, прашокот за пециво и маслото и добро измешајте сè заедно.

Потоа додадете го какаото и продолжете да мешате додека не добиете мазна и еднолична смеса.

Истурете ја смесата во плех за печење кој претходно сте го намачкале со масло или путер. Печете во претходно загреана рерна на 200 степени околу 15 до 20 минути, додека пандишпанот не добие златно-кафеава боја и не се испече.

Кога колачот ќе се испече и е сè уште топол, намачкајте слој мед врз него, а потоа вашиот омилен џем, како што е слива или шипка. Оставете го накратко да се олади.

Конечно, растопете го чоколадото за готвење на пареа и прелијте го врз тортата. Ставете ја тортата во фрижидер околу 15 минути за да се стегне чоколадото, потоа исечете ја и послужете. Уживајте!

