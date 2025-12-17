Бресквица замеси леб, но не било каков: „Празнично издание“

Пејачката Анѓела Игњатовиќ Бресквица покажа како се снаоѓа во кујната и, очигледно, е добра во подготовката на десерти.

Бресквица, чиј сопствен брат неодамна се најде во центарот на скандалот со учесничката во реалното шоу Слаѓа Поршелина, е активна на социјалните мрежи, каде што често споделува приватни моменти со своите следбеници.

Анѓела сега објави фотографија и напиша на англиски:

„Празнично издание на банана леб.“

Таа го придружи ова со текстот од песната „Ready for Christmas“, додека на фотографијата гледаме и како го украсила лебот.

