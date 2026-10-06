Бреговиќ одбил да му позајми илјада евра на колега: „Како бубрег да му вадиш!“

Музичарот Милиќ Вукашиновиќ се присети на ситуацијата која, како што тврди, засекогаш го променила неговиот однос со фронтменот на „Бијело дугме“, Горан Бреговиќ.
Имено, Вукашиновиќ истакнува сека неговиот познат колега своевремено одбил да му позајми илјада евра за издавање на автобиографијата, правдајќи се дека парите мора да ги одвои за лекување на болниот вујко.
Како што наведува, кога го завршил првиот дел од автобиографијата и одлучил сам да ја издаде, се соочил со финансиски проблеми.
Во желба да го реализира проектот, му се обратил на Бреговиќ за помош, верувајќи дека колегата ќе му излезе во пресрет.
Вукашиновиќ не штедеше зборови коментирајќи го, како што вели, односот на Бреговиќ кон парите, нагласувајќи дека секое одвојување тешко му паѓа.
– Пред сè, јас нему му бев идол. Првиот пат кога ми се смачи, кога ми се згади, беше кога ја направив автобиографијата, првиот дел, кој сакав да го издадам. На крајот никој не сака да ја издаде, си реков сам ќе ја издадам, ама немав пари. И јас го барам него, си велам, милионер. Нема да веруваш, го добив. Му објаснив дека сакам да издадам книга, да ми позајми илјада евра, а јас ќе му ги вратам. Знаеш што рече тој? „Би ти дал, ама ќе ми умре вујко ми.“ „Зошто ќе ти умре вујко ти?“ „Па јас се грижам за него, јас му купувам лекови.“ Значи, ако мене ми даде илјада евра, нема да има за лекови за вујко му. Тој толку ги сака парите, но толку се плаши да тргне од своето купче, на пример, илјада евра, тоа му е како да му вадиш бубрег на живо – изјави Милиќ за „Курир.рс“.
фото:instagram printscreen/codrufestival and goran_bregovic_official/You tube printscreen/t