Брчки на деколтето? Дерматолог препорачува третман кој дава резултати

Кожата на вашето деколте, слично како и на вратот и рацете, е позната по тоа што е една од првите што покажува знаци на стареење, без разлика дали станува збор за хиперпигментација, фини линии или опуштен, збрчкан изглед. Секако, нема ништо лошо во стареењето, но може да биде фрустрирачко кога кожата на градите старее побрзо од кожата на лицето.

Ова можеби не е изненадувачки, бидејќи количината на внимание што ја посветуваме на нашето деколте е значително помала од онаа на нашето лице. Во комбинација со фактот дека кожата на градите е исклучително тенка, ова значи дека овој дел од телото често е занемарен и поподложен на видливи знаци на стареење.

Д-р Анџали Махто, дерматолог, објасни за Дејли Меил сè за правилната нега на деколтето и третманите што можат да го подобрат неговиот изглед.

Што да се прави со опуштена, збрчкана кожа?

Опуштената, збрчкана кожа е предизвикана од прогресивното губење на колаген и еластин. Состојбата се влошува од фактот дека кожата на градите е природно многу тенка и има помалку лојни жлезди за да ја одржува хидрирана. Можете да ја подобрите текстурата со проширување на вашата рутина за нега на лицето на градите, а особено е корисно да користите хидратантни церамиди и ретиноиди навечер, кои го стимулираат производството на колаген.

Може ли хиперпигментацијата и сончевите дамки да се намалат во видливост?

Хиперпигментацијата во оваа област е речиси исклучиво резултат на децении кумулативно УВ оштетување, бидејќи градите често се изложени на сонце, но ретко се заштитени со сончање. Можете значително да ги намалите овие дамки со користење на локални состојки како витамин Ц. За побрзи резултати, клиничките третмани како BBL (BroadBand Light) се исклучително ефикасни во таргетирањето на специфични оштетувања од сонце.

Кои други третмани всушност функционираат во оваа област?

Инјектирачките подобрувачи на кожата се неверојатно ефикасни за длабинска хидратација и измазнување на кожата на градите, додека BBL е златен стандард за отстранување на пигментацијата и црвенилото. Дерматологот советува да се избегнуваат агресивни длабоки хемиски пилинзи или тешки дермални филери на деколтето, бидејќи кожата е премногу чувствителна и посклона кон лузни од кожата на лицето. Софвејв е уште еден третман за вратот кој го стимулира колагенот за зацврстување на областа. Што се однесува до LED маските, дерматологот не ги препорачува и верува дека парите е подобро да се инвестираат во поефикасни третмани.

Како промените во тежината влијаат на деколтето?

Значително губење на тежината може да има драматично влијание. Губењето на обемот на маснотиите во долниот дел ја прави кожата да изгледа подуена, што веднаш го влошува опуштеноста и опуштеноста. Бременоста и доењето исто така имаат силно влијание врз оваа област поради брзите промени во обемот на градите и хормоналните промени што сериозно ја растегнуваат деликатната кожа.

Кој е најдобриот начин да се спречи стареењето на деколтето?

Најефикасната превентивна мерка е секојдневно да се нанесува крема за сончање со широк спектар, сè до градите. Дополнително, доколку е можно, корисно е да спиете на грб наместо на страна за да спречите формирање и вдлабнување на длабоки, вертикални линии на деколтето.

