Брадавицата  ѝ ѕирна: Ена Чолиќ се заигра, силиконите речиси ѝ излегоа

Поранешната ријалити натпреварувачка, Ена Чолиќ, објави полароидна фотографија од себе во костим за капење.

Ена ја направи фотографијата во бел костим за капење, а во преден план се нејзините полни, силиконски гради и брадавица покриена со налепница.

Рамниот стомак и широката насмевка дополнително го истакнуваа нејзиниот изглед, а Чолиќ не криеше колку е задоволна.

„Вљубена сум во мојот полароид“, рече Ена.

Инаку, малкумина знаат дека Ена се запишала на Правен факултет, но не го завршила поради деловни обврски.

Foto: instagram/ena.colic