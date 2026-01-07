Божиќен хороскоп: Среда, 7 јануари 2026

За Божиќ бидете сплотени со семејството, имајте мир во душата и подарете некому спокој и љубов.

ОВЕН

Подготвени сте да организирате 10 лица во вашиот дом за Божиќен ручек, а можете да започнете рано наутро, но ќе ви биде важно да имате мирен и непречен социјален собир. Само расположението може да го расипе подарокот што не е по ваш вкус.

БИК

Ќе бидете опкружени со убави луѓе и стимулирачка атмосфера и ќе се забавувате. Деновиве и доколку не се чувствувате добро кога сте со партнерот, сепак, немојте да се пренесувате и да кажете нешто за што може да жалите. Уживајте во љубов и празничен спокој со семејството.

БЛИЗНАЦИ

Ќе ви пречат малку празничните трошоци, но во целина ќе уживате во убав Божиќ со пријателите. Најисполнети ќе бидат оние Близнаци кои ќе отидат да ги посетат роднините кои живеат во странство. Чувствувате љубов од сите страни и ќе бидете неодоливо шармантни, исто како што сте по природа.

РАК

Треба внимателно да организирате сè? Сакате сè да биде совршено? Сепак, другите околу вас не прават ништо и ништо не оди според планот … Тешко е луѓето да ве следат вас и вашите предлози и тоа ве вознемирува. Опуштете се, без напнатост. Со заедничка помош ќе имате убав празник.

ЛАВ

Понекогаш имате тешкотија да ги разберете другите и да најдете заеднички јазик со нив. Понекогаш сте премногу реални и гледате само што оди наопаку. Божиќ е ден за славење, не заборавајте! Смири се ако не сакате да влезете во расправија со партнерот. За среќа, вашите деца и пријатели ќе ја развеселат атмосферата.

ДЕВИЦА

Ќе направите сè во последен момент и веројатно ќе доцните на секаде. Подобро да се организирате ако сакате да пристигнете додека има храна и пијалок. И гледајте го возниот ред на автобусот. Што се однесува до љубовта, неуспехот понекогаш е добра работа.

ВАГА

Сите ќе сакаат да бидат околу вас! Пријатели, семејство, деца, вашата „подобра половина“ … Тие ќе седнат до вас и ќе ги слушаат вашите прекрасни приказни. Опуштете се. Само внимавајте да не потрошите повеќе, бидејќи вашето финансиско закрепнување нема да помине лесно.

ШКОРПИЈА

Божиќ нема да биде многу тивок затоа што не сте подготвени за компромис. Може да бидат можни дури и жестоки разговори со роднините за Божиќ, што може да се претвори во жестоки дискусии, но барем нема да ви биде здодевно! Што се однесува до романтиката, ќе бидете расположени да заведувате и да освоите нечие срце.

СТРЕЛЕЦ

За вас, Божиќ ќе биде полн со љубов. Ќе се приближите до најблиските, партнерот и семејството. Ќе сакате да ги размазите, и ова ќе ви помогне, веројатно благодарение на вкусното јадење што сте го подготвиле. Ако сте сами, имајте на ум дека љубовта е некаде близу вас и затоа – држете ги очите отворени!

ЈАРЕЦ

Ќе бидете повеќе фокусирани на вашето семејство отколку на љубовен однос. Само внимавајте да не претерувате и да го запоставувате вашиот партнер и уверени сме дека тој нема да се навреди од тоа. Но, и покрај тоа, добрата атмосфера позитивно ќе влијае на сè што се случува во вашиот дом.

ВОДОЛИЈА

Вие нема да можете да се согласите со партнерот за некои работи, можеби за подароци или како да печете месо, така што почетокот на денот ќе замине во прилична напнатост. Тоа ќе влијае на вашето расположение и ќе бидете малку тажни. Смири се и прошетајте после Божиќниот ручек. Најдете среќа и радост во природата.

РИБИ

И овој Божиќ ќе покажете колку сте дарежливи и ќе ги воодушевите драги луѓе со прекрасни подароци. При дарувањето, дури сакате да претерате и да го размазите вашето семејство, особено децата. Божиќ ќе ве помине во благост, мир и чувство како да сте на врвот на светот.