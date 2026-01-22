Болна исповед на Горан Бреговиќ: Ќерките не зборуваат српски меѓу себе

Музичарот Горан Бреговиќ не сака многу да зборува за својот приватен живот, но неодамна откри нешто интересно за своите наследници.

Горан Бреговиќ има четири ќерки – три со сопругата Џенана и една од врската што ја имал во младоста.

Брега сега зборуваше за своите наследници и откри неколку интересни факти за нив.

„Тие се Французинки, тука нема помош. Тие зборуваат француски меѓу себе, таму се израснати, дипломираа во француски училишта…“, изјави Бреговиќ за „Големи приказни“.

„Знам дека им се допадна многу пати. Мислам дека се забавуваат тука. Обожаваат, кога се тука, да ги прават овие забави со нашите фолк музичари. Ја нарекуваат „селска музика“, но уживаат во неа“, додаде тој во таа пригода.

Од бракот со Џенана Бреговиќ, Горан Бреговиќ имал три ќерки – Ема, Лула и Уна. Што се однесува до потеклото, неговиот татко е Хрват, а неговата мајка е Србинка, неговата сопруга е муслиманка, а сите три ќерки се од различни религии.

Од перспектива на неговата сопруга Џенана Бреговиќ и него – тоа е избор на нивните наследници.

„Моите деца, кога беа мали, беа муслимани за време на Бајрам, бидејќи тогаш добиваа подароци, и беа христијани за време на Божиќ и Велигден, бидејќи тогаш добиваа и подароци. Сега веќе не знам што слават. Мислам дека само средната е будист“, почна тој.

„Секако, тоа не ми пречи. Моите деца ќе бидат Французи, иако сакаат да доаѓаат во нашите краишта и да имаат пријателки тука, но за мене и за мојата сопруга е доцна. Ние двајцата секогаш ќе бидеме наши. Лекувани наши. Тешко е во животот да се излекуваш од тоа“, изјави Бреговиќ за медиумите пред неколку години.

Foto: print screen/Instagram/goran_bregovic_official