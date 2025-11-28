Болката во градите не треба да се игнорира: Еве зошто се појавува и во кои случаи треба да се јавите на лекар

Покрај препознавањето на природата на симптомите кои сепак би можеле да го загрозат животот на пациентот, многу е важно да се земе предвид и личната медицинска историја.

Болката во градите не е ретка медицинска состојба и предизвикува многу сомнежи. Затоа, препознавањето на симптомите е многу важно за да се реагира адекватно доколку се работи за опасна по живот состојба.

Како да знаете дали болката во градите е опасна

Овој вид на болка не е секогаш опасна. Сепак, кај повеќето луѓе тоа предизвикува вообичаено чувство на паника и страв бидејќи првото нешто на што помислуваат е срцев удар. Покрај препознавањето на најважните симптоми кои сепак би можеле да го загрозат животот на пациентот, многу е важно да се земе предвид и личната медицинска историја на пациентот. За жал, некои луѓе може доцна да се пријават на лекар, погрешно проценувајќи ја итноста на состојбата во однос на интензитетот на болката.

Карактеристика на болката во градите е тоа што не секоја интензивна и остра болка е сигнал за итност, бидејќи понекогаш поблага, неагресивна болка може да значи дека имаме сериозен здравствен проблем, кој може да ни го загрози животот. Таквата навидум безопасна, тлелива или на прв поглед болка која не предизвикува паника може да сигнализира акутен срцев удар.

Еве ги најитните состојби кои бараат итна медицинска помош за болка во градите. Две се од кардиолошка природа, а две од пулмонална природа.

Миокарден инфаркт

Миокарден инфаркт предизвикува спазам или блокирање на срцевите артерии од тромб. Практично, крвта се спречува да допре до дел од срцевиот мускул. Пациентите кои страдаат од хронична ангина пекторис би можеле да го споредат типот на болка, таа е многу слична, но кога ќе се појави срцев удар, таа е поинтензивна и трае подолго.

Карактеристиките на болката при миокарден инфаркт и придружните симптоми се:

времетраење подолго од 30 минути

стегање во градите

притисок

чувство на печење или жежење

може да се пренесе во пределот на стомакот со гадење, повраќање и икање

недостаток на воздух

гушење

слабост

страв и паника

потење

бледило на кожата.

Болката е првенствено локализирана зад градната коска, но се шири на левата рака и рамото, двете страни на градниот кош, како и на вратот, вилицата и грбот. Тоа е болка која бара итна медицинска интервенција.

Аортна дисекција (пукање на аортата)

Аортата е најголемиот крвен сад. Може да се прошири брзо, кога ќе се појави таканаречена растечка аневризма. Ова предизвикува кинење на аортата, односно дисекција на ѕидот (делиминација). Овој процес предизвикува интензивна, централно локализирана болка како „кинење“, која се шири напред и назад, но и во пределот на вратот и двете раце, со ненадејно губење на свеста. Пулсот и крвниот притисок понекогаш се немерливи. Тоа е итен случај, но треба да знаете дека не секоја руптура на аневризма предизвикува толкава болка. Ова се случува токму ако има дисекција, односно раслојување на внатрешниот слој на ѕидот на аортата.

Белодробна емболија

Белодробна емболија се јавува кога циркулацијата на крвта е прекината во еден дел од белите дробови. Можни причини се долгорочно лежење во кревет поради болест или фрактура, тромб на долните екстремитети, последици од операција на колк, карлица или царски рез, тумори и претходна историја на тромбоемболични проблеми. Болката во градите се интензивира при дишење воздух, а други манифестации се:

забрзано дишење

гушење

забрзано чукање на срцето

помодрени усни

пад на крвниот притисок.

Пневмоторакс

Пневмоторакс е присуство или пенетрација на воздух во плевралниот простор, што може да предизвика руптура на белодробното ткиво. Она што го прави пневмоторакс итен случај е колапсот на белите дробови, што може да се случи доколку пациентот не добие итна медицинска помош. Болката во градите предизвикана од пневмоторакс е локализирана и многу остра со:

кашлица

забрзано дишење

гушење.

Други можни причини за болка во градите се:

ангина пекторис

перикардитис (воспаление на слузницата на срцето)

гастрична хернија

ГЕРБ

воспаление на хранопроводникот

воспаление на плеврата (ткиво на белите дробови)

промени во невро-мускулно-коскените структури (дегенеративни промени на ‘рбетот, остеопороза, фрактури на ребрата, поместување на пршлени или дискус – хернија=, долгорочно седење)

воспаление на нервите поради вирусот на херпес

депресија или анксиозност

кај одредени силни алергиски реакции.

