Бобан Рајовиќ за најтешкиот период во животот: „Спиев во автомобил и геледав да имам за кифла“

Познатиот српски пејач Бобан Рајовиќ денес ужива статус на успешен музички уметник, но неговиот пат до славата беше сè друго освен лесен.

Во една од своите поемотивни исповеди, Рајовиќ отворено зборуваше за своето детство во сиромаштија, за тешкото воспитување и за борбата за опстанок.

– Возев такси околу 7 години, во 1999 година. Години по тој несреќен бомбашки напад, се сеќавам кога заврши тука, потоа дојдов во Белград и почнав да ја градам мојата кариера. Во тој момент, навистина немав финансиски средства, немав пари – ја започна својата исповед Бобан.

Бобан призна колку му било тешко и дека дури имало ноќи што ги поминувал во автомобилот затоа што немал каде да спие.

– Живеев во стан каде што живееше една баба на долниот кат, а јас живеев над неа и таа го палеше шпоретот, но кога заспиваше, дрвата се гасеа и затоа немав греење на горниот кат. Беше ужасно ладно, беше декември, а потоа се враќав дома и разговарав со сопругата и таа беше како некоја приказна, и реков, ќе одам во пекарницата да видам дали има кифла и јогурт, а потоа се насмеав, реков дека буквално имав толку, а таа рече: „Зошто не дојдеш тука за да можеме да живееме како луѓе, ти вози такси, човеку Божји, се мачиш.“ Но, сè е залудно, толку многу верував во себе, знаев дека ќе го направам тоа – рече тогаш пејачот.

фото:Instagram printscreen/rajovicboban