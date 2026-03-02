„Благодарност до мојот тим од одлични луѓе“: Ќерката на Зорица Брунцлик испрати порака откако нејзината мајка беше преместена од шок-собата

Ќерката на пејачката Зорица Брунцлик, Злата, се огласи на социјалните мрежи откако еден од натпреварувачите од натпреварот „Пинк ѕвезди“ јавно испрати порака до нејзината мајка и нејзиниот менторски тим.

По саботната емисија, натпреварувачот Џан Имамовиќ, член на тимот на Зорица Брунцлик, се огласи на Инстаграм за да им се заблагодари за поддршката за време на натпреварот.

– Голема благодарност до мојот тим од одлични луѓе – напиша пејачот, тагирајќи ги Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш, Зорица Брунцлик, Злата и нивниот зет во објавата.

Оваа објава не остана незабележана, а набрзо следеше и реакцијата на Злата, која очигледно беше трогната од љубезните зборови. Злата брзо тоа го сподели.

Зорица Брунцлик е менторка во „Ѕвездите на Пинк“, а членовите на нејзиниот тим често јавно ѝ се заблагодаруваат за поддршката.

Како што истакна Лепа Лукиќ, Зорица ја повикала неа кога нејзиниот сопруг Мирољуб Аранѓеловиќ Кемиш ѝ рекол дека Лепа била многу загрижена и потресена по веста дека е хоспитализирана и оперирана.

– Ме повика – почна Лепа.

– Се оперираше… Сега речиси е надвор од болница, и така… – рече пејачката.

Се чувствува добро, излезе од шок-собата. Сега е на домашно лекување.

Кога го слушнала нејзиниот глас, Лепа била целосно трогната.

– Бев загрижена за неа, па ми се јави . Кога ме повика, го препознав гласот, реков: „ Сонце мое…“ – изјави Лепа за „Право лице естраде“.

