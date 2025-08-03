Бизарно: Сопругата на Елвис Присли наводно ја забрзала смртта на сопствената ќерка

Поранешните деловни партнери на Присила Присли, Брижит Крусе и Кевин Фијалко, поднесоа тужба оваа недела во Окружниот суд во Лос Анџелес против вдовицата на Елвис Присли, обвинувајќи ја за измама, прекршување на договор и други прекршоци.

Во тужбата се наведува дека Присли сакала да ја консолидира својата позиција на врвот на финансиската империја на Елвис и дека, според тужителите, таа ја забрзала смртта на нејзината ќерка Лиза Мари Присли.

Крусе, аукционер специјализиран за продажба на предмети од Елвис, и Фијалко, колекционер на сувенири, тврдат дека соработувале со Присила со години за нејзиното име да донесе максимална добивка. Тие велат дека ѝ помогнале да ја врати финансиската стабилност на крајот на 2023 година, но кратко потоа таа ја прекинала соработката и им одзела хонорар поврзан со филмот Присила, пишува NBC News.

Во тужбата се изнесени сериозни обвинувања против Присила Присли поврзани со смртта на нејзината ќерка Лиза Мари. Според обвинителите, Лиса Мари планирала да ја отстрани својата мајка од функцијата извршен директор на семејната компанија за животно осигурување.

Кога Лиса Мари доживеала срцев удар во јануари 2023 година и била итно однесена во болница, Присила ја искористила ситуацијата, според обвинителите.

Тие наведуваат дека само неколку часа по хоспитализацијата, таа дала дозвола да се исклучи апаратот за одржување во живот, спротивно на писмената желба на нејзината ќерка нејзиниот живот да биде продолжен колку што е можно повеќе во согласност со прифатените медиумски стандарди.

Тужбата вклучува и наводна изјава што Присила ја дала една недела по смртта на нејзината ќерка.

„Јас бев кралица, ја сакам Грејсленд“, рекла таа во тоа време.

Обвинителите ја посочуваат оваа изјава како доказ дека главната мотивација на Присила била да ја преземе контролата врз семејното богатство, а не грижата за благосостојбата на нејзината ќерка.

Адвокатката Мери Сингер, која ја застапува Присила Пресли, ги отфрли обвинувањата како срамни, неосновани и целосно измислени. Тој додаде дека случајот ќе биде отфрлен и нагласи дека внуката на Присила Присли, актерката Рајли Кио, целосно ја поддржува својата баба и смета дека тужбата е злонамерен обид да се наруши нејзиниот углед.

Елвис и Присила Присли беа во брак од 1967 до 1973 година, а пејачот почина во 1977 година. Присила Присли сега има 80 години.

фото:Instagram printscreen/priscillapresley