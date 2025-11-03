Бидете внимателни: Греалките можат да бидат причина за пожар, НЕ правете го ова

Според статистичките податоци, греалките се втора најчеста причина за пожари поради неправилно ракување.

Бројните предупредувања од електричарите деновиве се однесуваат на правилно ракување со грејните тела, бидејќи голем процент од пожарите настануваат поради неправилна употреба на овие уреди.

Експертите забележуваат дека грејните тела најчесто се причина за пожари кога ги поврзуваме на продолжен кабел. Имено, не секој продолжен кабел е способен да поддржува различни електрични уреди поврзани на него, а најмногу во исто време.

Пред следниот пат да ја вклучите греалката, треба да знаете дека никогаш не треба да ја оставате без надзор. Исто така, не заспивајте ако е вклучена на овој начин.

Важно е да ја држите греалката подалеку од мебелот, најмалку еден метар. Исто така, треба да се чува подалеку од ќебиња, облека и завеси.

извор:Курир

фото:Freepik