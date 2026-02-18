„Би отишле заедно кај Луна“: Слоба Радановиќ зборуваше за Јелена, а потоа изненади со коментарот за неговата поранешна

Пејачот Слоба Радановиќ е во среќен брак со Јелена со години, со која го има синот Дамјан. Нивниот љубовен живот ја интригира јавноста уште од самиот почеток, а пејачот не го крие фактот дека секое слободно време го користи за да биде со семејството.

Во рубриката „Прашања од Инстаграм“ од емисијата „Амиџи шоу“, Слоба даде одговор што ги изненади многумина.

„Кога би морал да одбереш – да гостуваш во подкастот на Луна или да ја испратиш Јелена како гостин?“, беше прашањето, а пејачот одговори со насмевка:

„Ќе одевме заедно“, се насмеа пејачот.

Слоба неодамна проговори за своите поранешни љубови и откри кој е подобар човек, Луна Џогани или Кија Коцкар. „Ја бирам Луна, бидејќи таа е подобар човек“, рече неодамна Радановиќ.

Foto: printscreen/youtube/AmiG Show