Автошкола му понуди на Дарко Лазиќ бесплатни часови по возење

Дарко Лазиќ пред неколку дена доживеа сообраќајна несреќа, во која се здоби со повреда на главата, а јавноста беше доста вознемирена од веста, и речиси никој не се запрашал колку долго популарниот пејач ќе продолжи да се однесува неодговорно, со оглед на тоа што имал ниво на алкохол во крвта од 1,93 промили.

Во последните денови беа објавени бројни објави на оваа тема, а сега се појави и една во која автошкола му нуди на Дарко бесплатни часови по возење.

На некои им е смешно, но на повеќето не, што само покажува колку се загрижени луѓето за идните постапки на пејачот. Покрај тоа, повеќето луѓе се спротивставија на фактот што сакаа да му даваат бесплатни часови на Дарко, кој често го крши законот, а не на некој што не може да си го дозволи тоа.

За потсетување, Дарко и неговата сопруга Катарина Лазиќ беа извлечени од уништениот автомобил од страна на пожарникари, бидејќи возилото беше целосно уништено, а за среќа двајцата поминаа со полесни повреди. Двајцата се враќаа таа вечер од промоцијата на новата песна на сестрата на Катарина.

Дарко возел пијан и со странска возачка дозвола, автомобил што не го поседувал.

Во 2018 година, тој едвај преживеа сериозна сообраќајна несреќа.

Foto: printcsreen/instgaram